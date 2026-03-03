Mark Rutte contradice, por una vez, a Trump y destaca el papel de España en la OTAN pese al veto a EEUU sobre Morón y Rota

Es casi tan sorprendente como el golpe que EEUU ha asestado a Irán. Que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, haya llevado la contraria a Donald Trump es especialmente noticioso. Aún más cuando el motivo es el papel de España en la alianza atlántica, uno de los recurrentes asuntos de indignación del magnate estadounidense.

Rutte ha asegurado que España es un aliado clave después de conocer el veto del Gobierno a EEUU para emplear sus bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en su ofensiva contra Irán.

Sin entrar a este asunto, al que aún tampoco ha querido referirse Donald Trump, Mark Rutte ha puesto a España de ejemplo de compromiso en la seguridad colectiva. "En lo que respecta a la logística, por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía, lleva ya diez años defendiendo el país y los intereses clave de Estados Unidos ubicados allí", ha apuntado en respuesta a una pregunta.

Para el político holandés este ejemplo ilustra cómo "colectivamente como OTAN, también como aliados individuales", los 32 miembros ponen recursos propios a disposición del resto de aliados.

"He hablado por teléfono con muchos líderes (europeos) durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, de la capacidad de misiles balísticos y también de Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", ha explicado, tras celebrar el "amplio apoyo" a la misión de EEUU e Israel, como recoge Europa Press.

Por ahora el papel de la OTAN se limita a un apoyo 'moral', en tanto que Washington no ha solicitado la incoporación de todo el bloque en su ofensiva contra Irán. Sí hay países OTAN como son Francia, Alemania y Reino Unido, que han adelantado su intención de "atacar en origen" las infraestructuras militares y nucleares iraníes para evitar su proliferación, pero sin sumarse como tal a la operación estadounidense-israelí.

Hoy no tocaba hablar del PIB

"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando apoyo clave de facilitación. Eso no significa formar parte de la campaña", ha valorado Rutte al respecto.

No ha habido mención, en cambio, a las críticas del Pedro Sánchez y sus ministros a la "unilateralidad" del movimiento ordenado por Trump contra el régimen de Teherán. Tampoco a los desencuentros previos entre la Casa Blanca y La Moncloa a cuenta de la negativa española a invertir el 5% del PIB en Defensa, pese a lo firmado en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025.