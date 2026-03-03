La concursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai dice que no hay que pagar impuestos: la réplica de Iñaki López es para ponerla en los colegios

Muchos españoles han descubierto que hay otros españoles viviendo en lugares como Dubai para no pagar impuestos en España. Los ataques de Irán a estos países ha sacado a la luz cómo viven estos creadores de contenido y está dando que hablar.

Una de las que más ha dado que hablar ha sido Ofelia Hentschel, concursante Masterchef atrapada en Dubai. En un vídeo que se viralizó en redes denunciaba que no había recibido ninguna respuesta de la embajada española y llegó a pedir a los españoles que no pagasen impuestos.

La queja era, ojo, que la embajada no la había llamado a ella personalmente, algo que después sí ocurrió, como cuenta laSexta. Tras la llamada recogió cable y afirmó que se sentía "arropada por España" pero se mantenía en sus trece con el tema impuestos.

"Con nuestros impuestos se pagan los tratamientos de cáncer" Iñaki López

En Más Vale Tarde han tratado el asunto y el presentador Iñaki López ha sido tajante a la hora de responder a Ofelia Hentschel.

"Con nuestros impuestos se pagan los tratamientos de cáncer, la sanidad pública, las autopistas, los colegios, muchas cosas fundamentales", ha comentado Iñaki López en el programa vespertino de laSexta.

Iñaki López a recordado que hay 30.000 españoles "que se han quedado tirados en algunos de los principales aeropuertos del mundo" porque el espacio aéreo está cerrado "no solo para los aviones españoles por culpa de Pedro Sánchez".

Ramoncín también responde a Ofelia

Igual de duro ha sido Ramoncín que, en el mismo programa, ha dicho: "Esta es la universidad de alguno, y esto es lo que hay. Esto pasa cuando se ha dado un poder tan grande a personas con tantos seguidores que pueden decir lo que quieran en cualquier momento".

El cantante ha puesto de manifiesto que entiende la angustia que pueda sentir la creadora de contenido por la situación que está viviendo, pero a él le preocupan "los civiles asesinados en Irán, las ciento y pico niñas que han muerto bajo las bombas y no lo que le esté pasando a esta cría en un hotel de lujo".