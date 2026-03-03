Rufián ve la foto que ha publicado Feijóo y recuerda lo que hizo el PP con los jóvenes hace 30 años

Alberto Núñez Feijóo ha publicado una imagen junto a José María Aznar recordando su victoria en las elecciones generales de 1996, de la que se cumplen hoy 30 años. "El presidente Aznar protagonizó una victoria que cambió el rumbo del país", ha dicho en X.

Unas palabras con las que ha rememorado la llegada del PP al Gobierno, que según el político gallego, se tradujo en "un proyecto reformista que convirtió España en una potencia, impulsó la economía, reforzó nuestra credibilidad internacional y demostró que podíamos aspirar a más".

Para concluir, ha asegurado que los populares siguen trabajando "par ofrecer un proyecto nacional de prosperidad y libertad para España". Las palabras de Feijóo coinciden, casualmente, con un momento especialmente crítico a nivel internacional.

La oleada de ataques en Oriente Medio ha traído a colación la política exterior que aplicó Aznar durante su etapa como presidente del Gobierno, aliándose con un Estados Unidos liderado por George Bush, al que apoyó en su invasión a Irak en 2003.

"Mientras su gobierno robaba a manos llenas"

Gabriel Rufián no se ha cortado, y en de su cuenta de X ha respondido al mensaje de Feijóo de forma clara y concisa. "No. Sacó a toda una generación (mi generación) de los institutos para trabajar en la obra bajo la promesa de ganar lo suficiente para hipotecarse de por vida", ha dicho en referencia al ex presidente Aznar.

"Unas hipotecas que acabaron siendo una losa para una generación que fue despedida y desahuciada", ha proseguido el portavoz de ERC, que ha sido muy contundente en su crítica a las palabras del presidente del PP.

Y para terminar, ha dejado una frase que, a buen seguro, no habrá sentado nada bien en Génova 13. "Por cierto, mientras su gobierno robaba a manos llenas", ha sentenciado Rufián, dejando muy claro lo que piensa de los gobierno de Aznar.