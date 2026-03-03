Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump responde al veto de España y da la orden de "cortar todas las negociaciones": "No tienen nada que necesitemos"
El presidente de EEUU ha calificado de gesto "muy poco amigable" la decisión del Gobierno de no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para la ofensiva contra Irán.

Donald Trump, en una imagen reciente
Donald Trump, en una imagen recienteAnadolu via Getty Images

Era cuestión de tiempo. Donald Trump ha evidenciado su rabia contra el Gobierno de España por el veto de uso de las bases de Morón y Rota a EEUU. Y ha adelantado que ha pedido a su equipo "que corten todas las negociaciones con España".

Para Trump, la decisión del Gobierno español es un gesto "muy poco amigable", más allá de lanzar el desafío de que "para volar no tenemos que pedir permiso". Así lo ha afirmado en la Casa Blanca y durante una recepción a Friedrich Merz, canciller alemán.

"No quiero que tengamos nada que ver con España [...] España no tiene nada que nosotros necesitemos", ha añadido el presidente de EEUU, que ha acompañado su reflexión con un ya clásico "es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles".

