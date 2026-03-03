Sarah Santaolalla rompe a llorar en TVE: "Tengo que tomar pastillas para dormir" 

Sarah Santaolalla ha roto a llorar en pleno directo de Mañaneros al contar su último episodio con Vito Quiles, al que ha acusado de agredirle después de un acto con senadores del PSOE con motivo del 8-M.

La colaboradora de TVE ha contado que toma pastillas para dormir y que tiene miedo de ir por la calle por los continuos encuentros con Vito Quiles tanto a las puertas de su casa como en su trabajo.

"Estoy jodida porque creo que se han pasado todos los límites. Ya no hablamos de redes sociales, de un zorra en Twitter. Ya no hablamos de esta gentuza hablando a mi puesto de trabajo forzando la seguridad o en la puerta de mi casa", ha explicado.

Para Santaolalla, lo ocurrido este lunes ha traspasado todos los límites: "Estamos hablando de la agresión física". Ha contado que este lunes estuvo en una charla con motivo del 8 de marzo en el Senado junto a periodistas y senadores del PSOE.

"Esta vez una agresión, abalanzándose encima de mí, sobre la gente, impidiendo que pudiese subirme al taxi" Sarah Santaolalla

Al finalizar la charla "tenía al agitador ultra Vito Quiles a mis espaldas, en la cristalera esperando a mi salida". "Una vez salgo por la puerta, como siempre, insultos, persecución. Pero esta vez una agresión, abalanzándose encima de mí, sobre la gente, impidiendo que pudiese subirme al taxi".

Según ha contado, Quiles la empotró contra los coches: "Ha acabado con que yo me haya tenido que ir a un hospital, haya tenido que ser atendida, no sólo por el estado de nervios y el shock que arrastro".

Santaolalla ha tenido que cancelar una charla porque no se siente segura ni bien. La colaboradora tendrá que llevar el brazo en cabestrillo tres semanas después de lo ocurrido.

Rompe a llorar

La colaboradora ha puesto lo ocurrido a disposición judicial y ha presentado una denuncia contra Quiles. Además, en la noche del lunes añadió un informe médico y este martes el parte de lesiones pertinente.

Después, entre lágrimas, ha dicho: "Pues nada, ahora a seguir normalizando que tengo que tomar pastillas para dormir, que tengo que tener miedo en mi casa. Que no puedo hacer un acto público. A seguir normalizando todas estas cosas. Hasta que alguien haga algo".

"A mí me parten la cara si no se meten, haciendo un tapón, los senadores que me acompañaban, los trabajadores, la gente que estaba en la charla. Si no llegan a hacer una especie de cápsula a mí me parten la cara o las piernas. Mi integridad está en peligro", ha dicho, agradeciendo el apoyo a los senadores del PSOE.

También ha entrado en directo el senador del PSOE Juan Espadas, que ha contado que su partido va a denunciar a Quiles. Habla Espadas de que lo vivido fue "un acto de violencia física y verbal y un acoso y derribo".

"Es intolerable. Mi grupo va a denunciar lo ocurrido ayer a las autoridades y va a seguir apoyando a los profesionales que, como Sarah, dan su opinión y defienden los derechos de las mujeres", ha afirmado Espadas, que ha pedido que Vito Quiles "pague por lo que está haciendo".