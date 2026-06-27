La huelga de Renfe de este lunes dejará servicios mínimos y más de 300 trenes cancelados: estas son las alternativas

Los empleados de Renfe iniciarán la próxima semana una ronda de protestas en todos los centros de trabajo de todo el estado convocadas por el Sindicato Ferroviario (SF) que tendrán lugar en dos fechas diferentes. Ambas se celebrarán en pleno periodo vacacional y durarán 24 horas, por lo que se espera que afecte a un gran número de viajeros.

La primera de ellas se celebrará este lunes 29 de junio, momento en el que se espera que se vean interrumpidos unos 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías. Ante esta situación, se han decretado los siguientes servicios mínimos:

Cercanías : en torno al 75% en hora punta y un 50% el resto del día.

: en torno al 75% en hora punta y un 50% el resto del día. Media Distancia: sobre el 65% del servicio habitual.

sobre el 65% del servicio habitual. Alta Velocidad y Larga Distancia: cerca del 73%.

No será la única huelga de Renfe en estas vacaciones

La siguiente protesta tendrá lugar el próximo 15 de julio. Ambas tienen como objetivo, según han informado desde el sindicato, denunciar el "abandono premeditado" del servicio, así como mostrar su oposición a la creación de una sociedad mixta con Medway, la cual pertenece al grupo MSC.

"Hace años que venimos advirtiendo del futuro que están preparando para el ferrocarril y de las graves consecuencias que podremos llegar a pagar si no conformamos un frente unitario desde la plantilla que nos permita parar el que puede ser el inicio del fin del ferrocarril público tal y como lo hemos conocido hasta la fecha", han señalado desde el sindicato que ha convocado la huelga a través de un comunicado.

Qué alternativas se ofrecen

Desde la operadora han insistido en que son conscientes de la situación y han ofrecido a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original, cambiar el billete o incluso cancelarlo sin ningún tipo de coste adicional a través de los canales oficiales de venta.

Para comprobar si el tren que has elegido se encuentra afectado por alguna de estas huelgas, la mejor opción es entrar en el buscador oficial de Renfe, gestionar el billete y comprobar si ha sufrido algún tipo de modificación, revisar la bandeja de entrada del email para ver si has recibido algún aviso o llamar directamente al número de atención al cliente.