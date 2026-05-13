La UE cambia las normas: quiere que Renfe venda billetes de Ouigo e Iryo en su página web

Más cambios en el sector del transporte. Otra revolución ferroviaria desde Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un paquete con tres iniciativas legislativas, tres reglamentos, que deberán ahora negociar el Parlamento y el Consejo. Las tres propuestas son sobre el mercado ferroviario y Von der Leyen reivindica que con estas medidas los europeos podrán viajar de Berlín a Barcelona "con un solo billete". Pero hay letra pequeña.

Letra pequeña que afecta en particular a Renfe, la operadora española ferroviaria. El paquete legislativo contempla que los operadores tendrán "la oportunidad de vender sus billetes en las principales plataformas de venta nacionales, siempre que pertenezcan a empresas ferroviarias consolidadas con una presencia significativa en el mercado". ¿Cuál es la gran plataforma de venta de billetes de tren en España que pertenece a una empresa ferroviaria consolidada? La web de Renfe.

"Estos cambios garantizarán que los servicios de los nuevos operadores sean fácilmente localizables y se puedan combinar de forma segura con los servicios de otros operadores. Como resultado, los nuevos servicios ferroviarios estarán mucho mejor integrados en la oferta ferroviaria general". Es decir: los usuarios, de salir adelante este paquete legislativo, podrán combinar trenes de varios operadores.

Por supuesto, no será automático. La empresa tendrá que solicitar primero que sus billetes se vendan en dicha plataforma. Y esta empresa podrá ser "incluso un competidor directo", aclara Bruselas. Además, los operadores también podrán solicitar la vinculación "con su propia plataforma de venta de billetes". El paquete legislativo, defiende el Ejecutivo comunitario, "solo impone obligaciones a un número de plataformas limitado, a aquellas pertenecientes a empresas ferroviarias con una cuota de mercado del 50% o más en el mercado nacional".

Además, Bruselas no es ambigua: las nuevas normas "obligarán a los servicios de venta de billetes y a las empresas ferroviarias a suscribir acuerdos comerciales". Acuerdos que deberán ser "justos, razonables y no discriminatorios". E "independientemente de cualquier acuerdo", un año después de que entre en vigor la regulación "las plataformas", como la web de Renfe, "deberán mostrar todos los servicios ferroviarios disponibles que se operen en el país".

Renfe mantiene una cuota de mercado que oscila el 60% en la mayoría de corredores de alta velocidad en España. Ouigo, filial de SNCF, la empresa pública ferroviaria de Francia, inició operaciones en la alta velocidad española en 2021. Iryo, participada mayoritariamente por la pública Trenitalia, hizo lo propio en 2022. Ambas llegaron como consecuencia de la liberalización ferroviaria a la que obligó Bruselas.

La propuesta legislativa de Bruselas es un jarro de agua fría para Renfe, inmersa ahora en el debate con la CNMC sobre si permitir a Ouigo y a Iryo acceder a sus talleres al tiempo que apenas hace unas semanas confirmó que abandonaba el proyecto del AVE a París tras casi 10 años de trabas por parte de las autoridades galas.

Las razones de la Comisión

Bruselas motiva esta iniciativa legislativa en que "el mercado de venta de billetes carece de transparencia". "Casos de competencia a nivel europeo y nacional demuestran que los actores con una posición dominante en el mercado a veces tienen el poder de imponer condiciones contractuales abusivas a los operadores más pequeños".

Por eso, la Comisión pretende regular para poner fin a un mercado ferroviario fragmentado y cohesionarlo, para crear un único gran mercado europeo. Entre las propuestas que contemplan los tres reglamentos propuestos se incluye eso de billete único: "Los pasajeros dispondrán de un único billete al comprar un viaje en tren con múltiples operadores en un mismo andén, en una sola transacción comercial".

De este modo habrá billetes únicos que podrán recorrer media Europa en tren. "Con un solo billete, el pasajero de tren contará con la protección total de sus derechos en caso de perder la conexión entre diferentes servicios ferroviarios, incluso si estos son operados por distintas compañía". Si se perdiese un enlace, la operadora ferroviaria responsable del posible retraso se haría cargo de compensar a los pasajeros.