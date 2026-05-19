Altri alega contra el archivo que el enchufe no es "imprescindible", pero que ya ha pedido otra conexión

Imagen de archivo de una protesta contra el proyecto de Altri en diciembre de 2025.

Greenfiber, filial de la multinacional portuguesa Altri, ha presentado alegaciones este martes ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo de la fábrica proyectada para el municipio lugués de Palas de Rei, una iniciativa con fuerte contestación social en toda la comunidad.

De la presentación de alegaciones ha informado la propia compañía a través de un comunicado de prensa, justo ante la finalización del plazo de tres meses que abrió la Xunta con el inicio del procedimiento de archivo.

La falta de conexión eléctrica es el motivo por el que la Xunta explicó que iniciaba el archivo del proyecto, según expuso recientemente en comisión la directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, quien en su día firmó el 'ok' ambiental a la iniciativa.

La empresa sí contaba con poder enchufarse a la red a partir de la nueva planificación estatal, que hasta el momento no incluye la subestación que Altri precisaría.

En este escenario, Greenfiber ha presentado ante la Consellería de Economía e Industria "un escrito formal de alegaciones", según lo denomina, "en defensa de la continuidad de la tramitación del proyecto", y recuerda que fue declarado proyecto industrial estratégico en diciembre de 2022.

"El escrito presentado se apoya en sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos para defender la continuidad de la tramitación", destaca.

El "principal", para la empresa, es "la autosuficiencia energética del proyecto", que, según asegura, "no hace imprescindible la conexión externa a la red".

Pero, en todo caso, la empresa defiende que "la tramitación debe seguir su curso ordinario" en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, "como ocurre con el resto de los proyectos estratégicos".

"Múltiples opciones"

La firma asegura que los listados públicos tanto de Red Eléctrica Española como de las distribuidoras "confirman la existencia de múltiples alternativas técnicas viables de conexión".

El "eje principal" del escrito presentado por Greenfiber, según subraya, "es que la planta proyectada para la producción de fibras solubles y lyocell es energéticamente autosuficiente, gracias a su propio sistema de cogeneración", y alude a lo que refleja la documentación técnica "desde el inicio de la tramitación".

"La eventual conexión eléctrica externa constituye, en su caso, una medida complementaria de seguridad operativa", afirma. En este sentido, la compañía sostiene que "la conexión eléctrica externa no es, por tanto, una condición sine qua non del funcionamiento de la planta, sino un elemento de respaldo operativo cuyas funciones podrían incluso ser asumidas mediante soluciones alternativas, sin necesidad siquiera de conexión eléctrica externa".

Con todo, la empresa dice que la planta cuenta con "múltiples opciones técnicas viables para garantizar su operación continua en condiciones óptimas de seguridad y eficiencia".

Planificación eléctrica

Así las cosas, Greenfiber reivindica "el derecho legítimo a que la tramitación del proyecto continúe su curso ordinario en paralelo a la resolución de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030, actualmente en fase de audiencia, consulta e información pública.

La compañía ya presentó el pasado 15 de diciembre alegaciones a dicha propuesta y advierte de que están "todavía pendientes de resolución". Al respecto, señala que "constituye práctica habitual y comúnmente aceptada que los proyectos industriales estratégicos avancen en su tramitación en paralelo a la aprobación definitiva de la planificación eléctrica estatal, evitando dilaciones procedimentales no imputables al promotor".

Por ello, Greenfiber confía en que "esta misma lógica institucional, aplicada con regularidad a proyectos análogos, presida la tramitación del proyecto 'Gama', que cuenta con la consideración de proyecto industrial estratégico".

El escrito, según insiste la nota, hace "expresa referencia" a los listados de capacidad de acceso publicados recientemente por Red Eléctrica de España y por las distintas empresas distribuidoras e incide en que "confirman la existencia de múltiples alternativas de conexión técnicamente viables".

En este sentido, la empresa revela que ha iniciado, "con carácter prudencial", los trámites de solicitud de acceso y conexión correspondientes a "una de las distintas opciones disponibles".

La reacción de la Xunta

Por su parte, fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press apuntan que estas alegaciones, "como en cualquier procedimiento administrativo, se examinarán a nivel técnico y posteriormente se resolverá".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue preguntado por esta posibilidad este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello, y trasladó que, de haber alegaciones, el Gobierno "haría lo mismo que hasta ahora": "Examinarlas desde el punto de vista técnico, absolutamente objetivo y actuar en consecuencia".

La reclamación de Ulloa Viva

Por su parte, la Plataforma Ulloa Viva afirma que Altri "miente" y pide a la Xunta que "proteja" a los vecinos, ante la presentación de alegaciones de la multinacional lusa. La portavoz de la plataforma, Marta Gontá, ha señalado que no ven "ninguna sorpresa" en el escrito.

"Altri es una empresa que miente, que va a hacer lo que haga falta para conseguir su firme objetivo, que no es otro que convertir los recursos de todos en dinero para ellos", ha censurado.

En este sentido, ha advertido de que a la compañía "le da igual acabar con el río Ulla, con la ría de Aorusa, con A Ulloa, enfermar a la población..." " Les da absolutamente igual porque vienen aquí a hacer dinero", ha apostillado.

Frente a esto ha situado a A Ulloa, y ha indicado que está "apoyada por toda Galicia" en la defensa "clara" de la "tierra, identidad, la salud y el futuro" de sus hijos, y ha proclamado que la plataforma seguirá "en esta lucha el tiempo que haga falta".

Greenpeace ve "una broma de mal gusto"

Greenpeace ve "una broma de mal gusto" las alegaciones de Altri contra el archivo del expediente. Al respecto, advierte de que la empresa "no tiene financiación pública, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene licencia social" y, en suma, "no tiene nada, salvo poca vergüenza".

"Es absolutamente indignante que la empresa insista en instalarse donde ni es necesaria ni es bienvenida, y que expedientes que ya tienen tres y cuatro años no se descarten de una vez", destaca.

Si un proyecto industrial estratégico de 2022 "no ha ido adelante" es "porque no tenía nada de estratégico para Galicia", asevera. "No se puede tener al pueblo gallego contra las cuerdas de esta manera hasta que la empresa tenga a bien abandonar. Simplemente hay que echarla", afirma el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos.

Así, ve "injustificable la insistencia de Altri en destruir el medio ambiente gallego e ir contra la voluntad popular", al presentar alegaciones la empresa.