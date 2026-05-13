Los españoles no temen que la IA les reemplace en el trabajo, aunque la mitad sí cree que debería ralentizarse su desarrollo

Los españoles no tienen miedo de que la inteligencia artificial acabe con su puesto de trabajo. Al menos eso es lo que se deduce de un estudio elaborado por la Universitat de Barcelona sobre la percepción ciudadana de los derechos digitales. El informe se ha presentado este miércoles en el I Encuentro sobre Derechos Digitales, celebrado este miércoles en Barcelona.

La investigación, realizada mediante encuestas, grupos focales y entrevistas específicas, concluye que el 77% de los españoles exigen "más regulación para la inteligencia artiicial", mientras que el 56% pide "ralentizar su desarrollo". El 89% de los encuestados están "muy" y "bastante de acuerdo" con la idea de que las grandes tecnológicas "concentran demasiado poder".

Sin embargo, el 87% de los encuestados asegura que está "poco o nada preocupado" con la idea de que una inteligencia artificial o un robot les reemplace en el trabajo. Números similares para la idea de que quien les reemplace en el trabajo sea una persona en remoto desde otro lugar del mundo. Los españoles no le tienen miedo a la inteligencia artificial, pese a que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz advirtió días atrás que esta tecnología "ya está cambiando" el mundo del trabajo y regularla es "un debate de época".

El estudio lo ha dirigido el profesor de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, Jordi Muñoz, junto a un equipo de investigadoras. En el estudio también han colaborado institutos demoscópicos como CEGOP o Netquest, que se han encargado del trabajo de campo: más de 2.500 entrevistas telefónicas realizadas entre octubre y diciembre de 2025, varios grupos focales y varias entrevistas en profundidad.

Este mismo estudio apunta que el 91% de los españoles está a favor de imponer prohibiciones a menores de 16 años en el acceso a las redes sociales. Otra absoluta mayoría del 95% cree que los niños están "poco o nada" seguros en internet. De hecho, el 54% de los encuestados cree que también debería haber una edad mínima de 16 años para hacer uso de un teléfono inteligente.

El estudio contó con la presentación de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz que reivindicó la importancia de celebrar encuentros como las I Jornadas sobre Derechos Digitales. "Hemos dicho basta de apps que nos tienen enganchados maximizando su beneficio y minimizando nuestro bienestar, basta a que las redes sociales estén llenas de odio, de mentiras, de desinformación".