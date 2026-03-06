Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Suena extraño pero los científicos lo confirman: la sangre de los centenarios se parece más a la de los jóvenes que a la de los octogenarios
Salud
Salud

Suena extraño pero los científicos lo confirman: la sangre de los centenarios se parece más a la de los jóvenes que a la de los octogenarios

Pese a llegar a tener una vida tan longeva, los centenarios tienen niveles significativamente más bajos de proteínas antioxidantes que la población geriátrica estándar.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Una persona centenaria sobre un andador
Una persona centenaria sobre un andadorJeremy Poland vía Getty Images

Un estudio realizado por investigadores de las universidades suizas de Ginebra y Lausana señala que decenas de proteínas de la sangre de las personas centenarias se parecen más a las de los jóvenes que a las de los octogenarios.

En la investigación, que ha sido publicada en la revista científica Aging Cell, han participado personas de tres grupos de edad diferentes: 39 centenarios de entre 100 y 105 años; 59 octogenarios y 40 adultos de entre 30 y 60 años.

En concreto, los científicos han estudiado 724 proteínas presentes en el suero sanguíneo de los mencionados individuos. Entre esas proteínas se encuentran marcadores inflamatorios y cardiovasculares.

El investigador del Departamento de Fisiología Celular y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y primer autor del estudio, Flavien Delhaes, ha destacado que "de estas 724 proteínas, 37 dieron un resultado realmente notable".

En ese sentido, Flavien Delhaes ha subrayado que "en los centenarios, los perfiles de estas 37 proteínas se acercan más a los del grupo más joven que a los de los octogenarios".

Niveles de estrés oxidativo bajos en los centenarios

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en ese estudio de las proteínas, la profesora de la Universidad de Lausana y coordinadora del proyecto, Daniela Jopp, ha resaltado que "los niveles de estrés oxidativo son significativamente más bajos en los centenarios que participaron en el estudio".

Respecto a ese hallazgo, los autores de la investigación sugieren que algunos mecanismos biológicos parecen ralentizarse de forma significativa en los centenarios, lo que hace que el equilibrio metabólico e inflamatorio se mantenga favorable durante más tiempo.

En cuanto al estrés oxidativo, el profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y responsable del componente biológico del estudio, Karl-Heinz Krause, ha explicado que se trata de un fenómeno que "proviene principalmente de dos fuentes: la inflamación crónica y las mitocondrias disfuncionales, que pueden producir cantidades excesivas de radicales libres". El propio científico ha señalado que "en los centenarios observamos niveles significativamente más bajos de estos procesos".

Las personas centenarias tienen menos proteínas antioxidantes

Por otro lado, aunque pueda sonar extraño e incluso contradictorio, en la investigación también se ha descubierto que los centenarios "tienen niveles significativamente más bajos de proteínas antioxidantes que la población geriátrica estándar", según ha expresado Karl-Heinz Krause. El motivo es que, al tener menos estrés oxidativo, las personas que alcanzan la edad de 100 años necesitan producir menos proteínas antioxidantes.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

En cualquier caso, los autores del estudio han dejado claro que pese a que la genética es un componente importante en la longevidad, entre el 70% y el 75% de los factores que influyen en el envejecimiento dependen del estilo de vida (como la alimentación y la actividad física).

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos