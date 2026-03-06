Suena extraño pero los científicos lo confirman: la sangre de los centenarios se parece más a la de los jóvenes que a la de los octogenarios

Un estudio realizado por investigadores de las universidades suizas de Ginebra y Lausana señala que decenas de proteínas de la sangre de las personas centenarias se parecen más a las de los jóvenes que a las de los octogenarios.

En la investigación, que ha sido publicada en la revista científica Aging Cell, han participado personas de tres grupos de edad diferentes: 39 centenarios de entre 100 y 105 años; 59 octogenarios y 40 adultos de entre 30 y 60 años.

En concreto, los científicos han estudiado 724 proteínas presentes en el suero sanguíneo de los mencionados individuos. Entre esas proteínas se encuentran marcadores inflamatorios y cardiovasculares.

El investigador del Departamento de Fisiología Celular y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y primer autor del estudio, Flavien Delhaes, ha destacado que "de estas 724 proteínas, 37 dieron un resultado realmente notable".

En ese sentido, Flavien Delhaes ha subrayado que "en los centenarios, los perfiles de estas 37 proteínas se acercan más a los del grupo más joven que a los de los octogenarios".

Niveles de estrés oxidativo bajos en los centenarios

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en ese estudio de las proteínas, la profesora de la Universidad de Lausana y coordinadora del proyecto, Daniela Jopp, ha resaltado que "los niveles de estrés oxidativo son significativamente más bajos en los centenarios que participaron en el estudio".

Respecto a ese hallazgo, los autores de la investigación sugieren que algunos mecanismos biológicos parecen ralentizarse de forma significativa en los centenarios, lo que hace que el equilibrio metabólico e inflamatorio se mantenga favorable durante más tiempo.

En cuanto al estrés oxidativo, el profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y responsable del componente biológico del estudio, Karl-Heinz Krause, ha explicado que se trata de un fenómeno que "proviene principalmente de dos fuentes: la inflamación crónica y las mitocondrias disfuncionales, que pueden producir cantidades excesivas de radicales libres". El propio científico ha señalado que "en los centenarios observamos niveles significativamente más bajos de estos procesos".

Las personas centenarias tienen menos proteínas antioxidantes

Por otro lado, aunque pueda sonar extraño e incluso contradictorio, en la investigación también se ha descubierto que los centenarios "tienen niveles significativamente más bajos de proteínas antioxidantes que la población geriátrica estándar", según ha expresado Karl-Heinz Krause. El motivo es que, al tener menos estrés oxidativo, las personas que alcanzan la edad de 100 años necesitan producir menos proteínas antioxidantes.

En cualquier caso, los autores del estudio han dejado claro que pese a que la genética es un componente importante en la longevidad, entre el 70% y el 75% de los factores que influyen en el envejecimiento dependen del estilo de vida (como la alimentación y la actividad física).