Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El asalto ilegal a la Global Sumud Flotilla | La Huffetera
Vídeos

Vídeos

El asalto ilegal a la Global Sumud Flotilla | La Huffetera

Nadie puede decir que no lo sabía. Ningún solo miembro de ningún Gobierno europeo puede decir que no sabía lo que ocurriría en aguas del Mediterráneo, en aguas internacionales, si no hacían nada para evitarlo. Tal y como se preveía, esta noche Israel ha comenzado el asalto a los más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla. Y no, no ha habido apoyo ni de España, ni de Italia, ni de Grecia, que han visto desde la distancia y por orden de sus respectivos Gobiernos cómo un país que comete un genocidio detiene ilegalmente y en aguas internacionales a sus ciudadanos.

Héctor Juanatey
Aurora Pascual