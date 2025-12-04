Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre
Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre

Sigue la Lotería Nacional en directo hoy jueves 4 de diciembre para saber si eres uno de los agraciados de este sorteo que trae un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo. 

Carlos Ramos
Lotería Nacional hoy jueves 4 de diciembre en directo: comprobar resultados del sorteo.
20:22
Reintegro Lotería Nacional del 4 de diciembre

Al final del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy se anunciarán las tres cifras agraciadas con el reintegro, si bien una ya depende de la terminación del primer premio. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 3 euros.

20:15
Premios de la Lotería Nacional

A continuación pasamos a repasar todos los premios que se ponen en juego en este sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves: 

- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros

20:01
Una hora para el sorteo de Lotería Nacional de hoy

Solo queda una hora para la celebración del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de diciembre. Los nervios empezarán a notarse y no es para menos: 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo están en juego, más muchos otros premios. 

19:45
Premios mayores de la Lotería Nacional del jueves 

Los premios gordos de la Lotería Nacional del jueves 4 de diciembre son el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y el segundo premio de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?

19:30
Cuándo son los próximos sorteos extraordinarios de Lotería Nacional

Habrá alguno que piense que el próximo sorteo extraordinario de Lotería Nacional será ya el de Navidad, pero por el camino se encuentra el Sorteo Extraordinario de la Constitución, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre. Para ello, el premio especial acumulado a un único décimo asciende a 15 millones de euros a la serie, casi nada.

19:30
Horario del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de diciembre

Será a las 21:00 horas (horario peninsular) cuando arranque el sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 diciembre. En ese preciso momento, los niños de San Ildefonso tomarán el escenario del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para empezar a cantar los números. Sobre las 21:20 se espera que ya se conozcan todos los agraciados. 

19:29
Lotería Nacional: sorteo en directo

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de diciembre en directo. Quedamos menos de 2 horas para saber cuáles serán los números agraciados con los grandes premios de esta lotería administrada por Loterías y Apuestas. ¡La suerte está echada! 

Carlos Ramos
Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

