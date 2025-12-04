Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre
Sigue la Lotería Nacional en directo hoy jueves 4 de diciembre para saber si eres uno de los agraciados de este sorteo que trae un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo.
Al final del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy se anunciarán las tres cifras agraciadas con el reintegro, si bien una ya depende de la terminación del primer premio. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 3 euros.
A continuación pasamos a repasar todos los premios que se ponen en juego en este sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves:
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
Solo queda una hora para la celebración del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de diciembre. Los nervios empezarán a notarse y no es para menos: 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo están en juego, más muchos otros premios.
Los premios gordos de la Lotería Nacional del jueves 4 de diciembre son el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y el segundo premio de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?
Habrá alguno que piense que el próximo sorteo extraordinario de Lotería Nacional será ya el de Navidad, pero por el camino se encuentra el Sorteo Extraordinario de la Constitución, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre. Para ello, el premio especial acumulado a un único décimo asciende a 15 millones de euros a la serie, casi nada.
Será a las 21:00 horas (horario peninsular) cuando arranque el sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 diciembre. En ese preciso momento, los niños de San Ildefonso tomarán el escenario del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para empezar a cantar los números. Sobre las 21:20 se espera que ya se conozcan todos los agraciados.
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de diciembre en directo. Quedamos menos de 2 horas para saber cuáles serán los números agraciados con los grandes premios de esta lotería administrada por Loterías y Apuestas. ¡La suerte está echada!