A Johan, agricultor, le sobran más de 100.000 kg de col y su hija sale al rescate con la solución: "Después de solo ocho horas, alcanzamos nuestro límite"

Las temporadas de cultivo para agricultores pueden suponer un gran quebradero de cabeza, ya sea por defecto o incluso por exceso. Es precisamente con el excedente con el que ha tenido que lidiar el agricultor holandés, Johan Bierma, que vio como sus campos se llenaron de 500.000 kilogramos de col lombarda, un 30% más de lo previsto. A priori, lo que podía parecer una buena noticia se convirtió en toda una odisea para venderla, tal y como recoge el medio holandés ND.

Johan pudo vender casi 400.000 kilogramos pero le quedaban más de 100.000 kg. El tiempo corría en su contra, y es que si no podía sacarle provecho lamentablemente las tendría que tirar.

Fue precisamente su hija, Ilse, la que dio una solución efectiva a la par que solidaria. Se puso en contacto con el banco de alimentos de Dronten, el cual no pudo proporcionarle dinero, pero, lejos de rendirse, apostó por No Waste Army, empresa dedicada a la lucha contra el desperdicio de alimentos.

La iniciativa fue todo un éxito. "En ocho horas alcanzamos nuestro límite", ha sostenido Van der Steen, cofundador de No Waste Army tras lanzar la campaña en línea quienes, por 5 euros, los interesados podían donar 20 kg de col lombarda al banco de alimentos.

En total, más de 2.600 personas han hecho sus donaciones en un solo día, lo cual Van der Steen ha considerado todo un éxito: "Me parece impresionante que lo hayan conseguido con tanta rapidez. Me alegra que las coles aún se puedan cosechar y lleguen a quienes las necesitan", ha matizado.

No al desperdicio de alimentos

De acuerdo Van der Steen, la historia de Johan es un claro ejemplo de solidaridad y lucha contra el desperdicio de alimentos, un mal endémico que se extiende en diferentes rincones del mundo, especialmente entre países desarrollados. El cofundador de la empresa también ha defendido que, ante tal ejemplo, es necesario hacer un cambio en el sistema alimentario de su país, regido por la oferta, en el que los supermercados deciden las cantidades y los productos.

El empresario aboga por dirigir el sistema hacia la demanda de los productos, teniendo siempre en cuenta las cosechas y la estacionalidad para frenar dicho desperdicio.

Desperdicio de alimentos en España

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, el desperdicio alimentario en el país se ha reducido un 4,4% en 2024 con respecto al 2023, lo que ha supuesto que 52,54 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas acabaran en los contenedores de basura.

No obstante, siguiendo al informe, cada español tiró 24,38 kilos de alimentos a la basura durante el pasado año.