España dice "bye, bye" a Eurovisión: ¿pierde más RTVE o el festival con esta decisión?  

Tras 65 participaciones ininterrumpidas, RTVE ha anunciado este jueves que abandona el festival de Eurovisión. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la presencia de Israel en la próxima edición del concurso, que tendrá lugar en Viena el próximo mes de mayo, ha hecho que España abandone por primera vez en su historia el famoso certamen musical. No lo hace sola: Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también han confirmado en cascada su marcha.

En un comunicado, la corporación pública española ha destacado las palabras que el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha pronunciado en la Asamblea General de la UER celebrada hoy en Suiza para defender su postura. "La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, ha señalado.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, ha dicho.

La UER no ha permitido votar sobre Israel

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión dpa/picture alliance via Getty Images

La UER había aplazado hasta este jueves la decisión de si Israel debía participar en el concurso el próximo año o no, después de que varias televisiones - entre ellas, España - anunciaran su marcha en el caso de que la televisión pública israelí estuviera compitiendo en Viena.

Según denuncia RTVE, España ha solicitado por escrito una votación secreta de todos los miembros sobre esta cuestión, pero la UER se ha negado. "Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", ha señalado RTVE en ese posterior comunicado. La UER, simplemente, se ha limitado a someter a votación los cambios en el sistema de votación que anunció hace dos semanas, pero que no guardaban una relación directa con la presencia de Israel en el festival. "Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado", ha dicho en redes sociales José Pablo López, presidente de RTVE.

Menos money... y menos audiencia

Pero, ¿quién pierde más con esta decisión? ¿RTVE o la UER? La salida de España de Eurovisión va a suponer un duro golpe a la UER en términos económicos, pero sobre todo en audiencia. La cadena española forma parte del denominado 'Big5', el 'club' de países que más dinero aporta para poder celebrar el festival al margen del anfitrión. En 2024, los derechos de retransmisión del certamen conllevaron para RTVE un desembolso de 334.432 euros.

Además, España es - en términos estrictamente numéricos - el tercer país que más audiencia aporta al festival, con casi seis millones de espectadores. Sobre el total de los datos de audiencia de la final de 2025, representa alrededor de 10% de la suma final de espectadores (datos online aparte). Cabe recordar que Eurovisión no deja de ser un programa de televisión y la retirada de España junto a la de otros tres países ya confirmados supondrá para el festival una reducción drástica de su audiencia millonaria (alrededor del 17% sobre el total), lo que mermará su capacidad para atraer sponsors o acuerdos publicitarios con marcas de cara a próximas ediciones.

Ante la previsión de estas bajas, la UER reaccionó con previsión y negoció en los últimos meses el retorno de Bulgaria, Moldavia y Rumanía, países que se habían apeado de las últimas ediciones por problemas económicos. Y el gobierno canadiense, a través de sus presupuestos, desveló la posibilidad de un posible debut del país en el festival con motivo de su edición número 70. Una posible alta todavía no confirmada, además de las habituales de Kazajistán y Kosovo. Con las tres incorporaciones ya aseguradas (además de las que puedan llegar), Eurovisión se garantiza un número mínimo de países competidores para poder celebrar dos semifinales previas, aunque sus datos de audiencia serán significativamente menores que los aportados por el grupo de países salientes.

¿Y qué pasa con el Benidorm Fest?

Chanel, tras ganar el Benidorm Fest 2022 Getty Images

La UER pierde con esta decisión, pero RTVE también. En los últimos años, la cadena ha hecho una fuerte apuesta tanto por el festival como por el Benidorm Fest, la preseleccionada organizada desde 2022 para elegir al abanderado español.

RTVE ya ha confirmado que Benidorm Fest seguirá celebrándose a mediados de febrero con un premio de 150.000 euros para el ganador. Sin embargo, que de ahí no resulte elegido el representante español hará perder fuerza a una preselección todavía en construcción y que necesita de muchos impulsos para tener relevancia tanto entre la audiencia televisiva como entre la industria musical.

Además, la cadena pública perderá también un contenido muy relevante para su programación durante todo el año y una audiencia millonaria el mismo día del concurso. Con Melody, la cadena fue líder indiscutible el pasado 17 de mayo con un 25,9%, su máximo diario desde la final de la Eurocopa de 2024. Lo que llevó a sus principales competidores, Antena 3 y Telecinco, a quedar por debajo del 8%. Eurovisión es, casi todos los años, el programa no deportivo más visto en nuestro país.