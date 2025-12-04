Un conocido experto señala en lo que tienes que fijarte para elegir bien el jamón esta Navidad: la clave, ver esto en la pezuña

El jamón es uno de los alimentos imprescindibles en Navidad. Su presencia es indiscutible en las mesas de muchas casas en citas como Nochebuena y Nochevieja y para algunos es obligatorio que esté en las cestas de las empresas. Los datos lo avalan: según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo per cápita de jamón curado normal en 2024 fue de unos 1,30 kg/persona al año.

Además, España es líder mundial en la producción de jamón curado, con una producción anual que ronda los 48 millones de piezas, según datos del Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE).

La importancia del producto está clara. Pero, ¿en qué debemos fijarnos para saber si el jamón que vamos a comprar es de calidad? Víctor Sanchego, probablemente el cortador de jamón más famoso de España con 1,9 millones de seguidores en TiKTok, ha dado cuatro claves.

La pezuña, "fea y desgastada"

La primera de ellas es la pezuña. Según explica, tiene que ser "fea y desgastada" porque eso querrá decir que "el cerdo ha tenido que caminar para coger esa bellota que tanto le gusta": "Pasa lo mismo con una persona que va al gimnasio todos los días. Su cuerpo va a ser atlético y va a estar...".

"Otra cosa en la que siempre me fijo es en la caña, que sea lo suficiente fina como para poderla cerrar con estos dos dedos", dice en referencia al pulgar y al corazón. Dice que eso indica que "tiene mucha presencia ibérica porque esta raza de cerdo se caracteriza por tener la caña muy estrechita o fina".

La grasa, como mantequilla

"Otra de las pistas más claras es la calidad de la grasa. Si puedes sumergir el dedo por esta grasa, y es fundente tipo mantequilla, quiere decir que tiene mucho ácido oléico, que es producido por el fruto de las bellotas, que es lo que come este cerdo en la época de la montanera", señala Sanchego.

Además, insiste en que la garantía ya total es que tenga un sello de una Denominación de Origen reconocida, como la de Gijuelo.

En las reacciones que ha provocado el vídeo destaca el de una usuaria, que resume: "Tus trucos son buenos, qué duda cabe, pero te puedes imaginar que nadie va a entrar en el súper o en una tienda y empezar a tocar la pata como si fuera mi marido!".