Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un conocido experto señala en lo que tienes que fijarte para elegir bien el jamón esta Navidad: la clave, ver esto en la pezuña
Virales
Virales

Un conocido experto señala en lo que tienes que fijarte para elegir bien el jamón esta Navidad: la clave, ver esto en la pezuña

Cuanto más fea, mejor. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
jamones de navidad
Un momento de la publicación de Víctor Sanchego.TIKTOK / Víctor Sanchego

El jamón es uno de los alimentos imprescindibles en Navidad. Su presencia es indiscutible en las mesas de muchas casas en citas como Nochebuena y Nochevieja y para algunos es obligatorio que esté en las cestas de las empresas. Los datos lo avalan: según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo per cápita de jamón curado normal en 2024 fue de unos 1,30 kg/persona al año.

Además, España es líder mundial en la producción de jamón curado, con una producción anual que ronda los 48 millones de piezas, según datos del Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE).

La importancia del producto está clara. Pero, ¿en qué debemos fijarnos para saber si el jamón que vamos a comprar es de calidad? Víctor Sanchego, probablemente el cortador de jamón más famoso de España con 1,9 millones de seguidores en TiKTok, ha dado cuatro claves.

La pezuña, "fea y desgastada"

La primera de ellas es la pezuña. Según explica, tiene que ser "fea y desgastada" porque eso querrá decir que "el cerdo ha tenido que caminar para coger esa bellota que tanto le gusta": "Pasa lo mismo con una persona que va al gimnasio todos los días. Su cuerpo va a ser atlético y va a estar...".

"Otra cosa en la que siempre me fijo es en la caña, que sea lo suficiente fina como para poderla cerrar con estos dos dedos", dice en referencia al pulgar y al corazón. Dice que eso indica que "tiene mucha presencia ibérica porque esta raza de cerdo se caracteriza por tener la caña muy estrechita o fina".

La grasa, como mantequilla 

"Otra de las pistas más claras es la calidad de la grasa. Si puedes sumergir el dedo por esta grasa, y es fundente tipo mantequilla, quiere decir que tiene mucho ácido oléico, que es producido por el fruto de las bellotas, que es lo que come este cerdo en la época de la montanera", señala Sanchego.

Además, insiste en que la garantía ya total es que tenga un sello de una Denominación de Origen reconocida, como la de Gijuelo.

En las reacciones que ha provocado el vídeo destaca el de una usuaria, que resume: "Tus trucos son buenos, qué duda cabe, pero te puedes imaginar que nadie va a entrar en el súper o en una tienda y empezar a tocar la pata como si fuera mi marido!".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 