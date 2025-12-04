Alejandro Sanz habla abiertamente de cómo ve España tras vivir fuera y es para tenerlo en cuenta

La música y la política no parece que se lleven bien. Hace unos días, el cantante Dani Martín se metió en un jaleo por animar a sus fans en un concierto a no acudir a las urnas a votar.

"Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Absolutamente ninguno", dijo desde el escenario del Movistar Arena el vocalista de El Canto del Loco.

Dos días después, Martín rectificaba: "Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar. Así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo".

Esta idea de la España enfrentada por la política ha llegado hasta Alejandro Sanz, pionero en la cultura musical española, que en una entrevista a Iñako Díaz-Guerra en El Mundo ha expresado su opinión sobre el país como español que pasa temporadas en Miami (Estados Unidos).

Así ve España Alejandro Sanz

"Con la perspectiva de viajar constantemente y haber vivido fuera muchos años, ¿está tan mal España como parecemos creer?", le ha preguntado concretamente el periodista de El Mundo.

"Qué va, está mil veces mejor de lo que cree la gente. Me sorprende muchísimo lo tensos que vivimos en este país, especialmente con nosotros mismos. Deberíamos olvidarnos un poquito de ese pequeño mundo que es la España de los bandos y dedicarnos al gran mundo que somos cada uno de nosotros", explica.

Y añade: "Nos están bombardeando cada día con tensiones políticas de todo tipo y nos fuerzan a entrar en esa espiral. Ni siquiera puedes abstraerte porque entonces dicen que no tienes compromiso social y que eres un equidistante. ¡Dejadme vivir!".

Sobre si se ha sentido forzado a elegir bando señala que él y todos lo sienten: "Si cerráramos un poco esa puerta a que cualquiera pueda entrar en nuestra cabeza para meternos sus ideas y vendernos los paquetes completos, seríamos mucho más felices y más sensatos".

"Es absurdo pensar que tienes que estar de acuerdo con todo el pack de un bando. Si eres de un lado

"Es absurdo pensar que tienes que estar de acuerdo con todo el pack de un bando. Si eres de un lado, ¿ya tienes que creer que la tierra es plana y el cambio climático no existe? Y si eres del otro, lo mismo. Tienes que aceptar un montón de cosas con las que tal vez discrepes para ser puro. Es muy cansino. Déjennos a los mortales, a los que dudamos, que pensemos lo que queramos y nos preguntemos cosas", señala.

Para el cantante, si se lograse entender que no hace falta tener "todo el ideario masticado" se podrían asumir las discrepancias con normalidad y la gente se daría cuenta "de que somos un país estupendo".

"El otro día escuché a Antonio Banderas decir que le duele el empecinamiento que tenemos los españoles en criticarnos y ser muy duros con nosotros mismos y estoy de acuerdo. Somos un país, con sus cosas, mucho mejor de lo que nos permitimos reconocer", sentencia sobre el tema.