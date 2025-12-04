Cuándo comprar y cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona

Rosalía con su disco 'Lux', en LOS40 Music Awards, este viernes.

Tras semanas de espera, Rosalía por fin ha anunciado las fechas de su tour Lux, la gira de su último y aclamado nuevo disco. La gira comenzará el próximo 26 de marzo en Lyon (Francia) acabará en Puerto Rico el 3 de septiembre y tendrá 42 fechas: 20 de ellas en Europa y 22 en América.

En el caso de España, Rosalía solo parará en Madrid y Barcelona. Concretamente, tendrá cuatro fechas en el Movistar Arena, los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, en plena Semana Santa, y otras cuatro en el Palau Sant Jordi, los día 13, 15, 17 y 18 de abril.

A partir de ahora se abre la veda para conseguir entradas. Aunque, como informan en Ticketmaster, para una mejor experiencia de compra, la venta, tanto en las preventas como en la venta general, será escalonada y se han definido dos horas concretas de salida. "Cuando elijas la fecha o fechas de los conciertos de Rosalía a los que asistirás, fíjate cuál es su hora de salida a la venta porque pueden ser distintas", advierten.

*Venta general

Para los conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo y 1 de abril saldrán a las 10 horas del 11 de diciembre.

Las entradas para los conciertos del 3 y 4 de abril saldrán a las 11 horas del 11 de diciembre.

Para los conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona



Las entradas para los conciertos del 13 y 15 de abril saldrán a las 10 horas del 11 de diciembre.

Las entradas para los conciertos del 17 y 18 de abril saldrán a la venta a las 11 horas del 11 de diciembre.

*Venta entradas preventa

Para los conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Las entradas para el 30 de marzo y 1 de abril saldrán a las 10 horas del 9 de diciembre.

Las entradas para el 3 y 4 de abril saldrán a las 11 horas del 9 de diciembre.

Para los conciertos de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona:

Las entradas para el 13 y 15 de abril saldrán a las 10 horas del 9 de diciembre.

Las entradas para el 17 y 18 de abril saldrán a la venta a las 11 horas del 9 de diciembre.

*Preventa Santander Music

Las fechas habilitadas para los clientes del Banco Santander son:

Para los conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Las entradas para el 30 de marzo y 1 de abril saldrán a las 10 horas del 9 de diciembre.

Las entradas para el 3 y 4 de abril saldrán a las 11 horas del 9 de diciembre.

Para los conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona:

Las entradas para el 13 y 15 de abril saldrán a las 10 horas del 9 de diciembre.

Las entradas para el 17 y 18 de abril saldrán a la venta a las 11 horas del 9 de diciembre.

Respecto al precio de las entradas, aún no hay información oficial aunque los rumores apuntan a que podrían rondar entre los 96 y los 130 euros.