Una trabajadora de Inditex que lleva 21 años en la empresa recibe la cesta de Navidad de 2025 y su reacción no tiene desperdicio
Está siendo muy comentado. 

Álvaro Palazón
Una trabajadora de Inditex abre su cesta de Navidad
Una trabajadora de Inditex abre su cesta de Navidad@ro_delmar

Llega uno de los momentos más esperados por muchos trabajadores: la llegada de las cestas de Navidad. Algunas empresas suelen mandar a sus empleados una caja con presentes donde predominan dulces y comidas navideñas. 

Una de las más deseadas es la de Inditex, el conglomerado de empresas de Amancio Ortega y de Marta Ortega, donde hay marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home...

En TikTok, la trabajadora @ro_delmar, que lleva 21 años en la empresa, ha compartido la gran caja de regalos que ha recibido de parte de la compañía y muchos se han muerto de la envidia. 

Lo primero que ha sacado es el ratón navideño y una caja por el 50 aniversario de la empresa con una tableta de chocolate con nueces y un mensaje de la presidenta de Inditex: "Gracias Marta, si nos ves, we love you. La caja nos sirve, es súper mona". 

Después saca vinos: un blanco y un tinto. Un bote de setas, polvorones, quesos, latas de mejillones de Galicia, sardinas, hummus, chorizo y salchichón de bellota, aceite de oliva virgen extra, un pollo en lata, bombones de pistacho, turrones, nueces, moscovitas, un bote de galletas de nata, paté. 

"No nos podemos quejar, cómo puede ser este paquete, lleno de cosas. Gracias", dice la empleada que, junto al resto de personas presentes en la sala, se pone a aplaudir tras sacar todos los productos. 

Valorada en 200 euros

Todos los años se suele viralizar la cesta de Navidad de Inditex y son muchos los que reaccionan a ella. Algunos para alabar lo bien que trata la compañía a sus empleados y otros para criticar que no todos la reciben. 

Por lo general, el valor de los objetos de la cesta suelen superar los 200 euros por eso es una de las más deseadas de esta época navideña. 

