Luis Tosar da una auténtica lección para el 21,3% de españoles que piensa que la dictadura de Franco fue buena

El actor Luis Tosar, ganador de dos Premios Goya como actor principal y de reparto respectivamente, ha hablado alto y claro sobre los jóvenes que ensalzan la figura de Francisco Franco y les ha dejado un mensaje demoledor que sirve como una auténtica lección para que empiecen a replantearse sus ideas de lo que fue la vida durante la dictadura.

En una entrevista concedida en Malas Lenguas, programa de TVE presentada por el periodista Jesús Cintora, con motivo del estreno de la película que protagoniza, Golpes, ha pronunciado que no solo hay gente que no condena la dictadura, sino que la "ensalza".

Para el actor es "terrible" ver a jóvenes de "14 o 15 años" ensalzando la figura de Franco, "como si este señor no hubiera sido el mismo que un 18 de julio levantó a medio país en armas, se declaró rebelde y provocó una guerra civil durante tres años que nos ha dejado heridas abiertas y sangrando hasta el día de hoy".

"Y como mucha gente, básicamente por odio y por ganas de molestar, de ofender y de hacer daño, no deja que familiares puedan desenterrar a sus familiares de unas tumbas indignas y que se podría ahorrar mucho dolor con eso, nunca lo he acabado de entender muy bien", ha pronunciado el gallego.

40 años de dolor y oscuridad

Precisamente desde la película Golpes, tal y como ha desvelado Tosar, intentan mandar un mensaje de concordia "en ese sentido" del que ha hablado durante su intervención en el programa vespertino de TVE. "No sé si va a surtir efecto", ha dejado caer.

Preguntado por Cintora si hay interés en algunos sectores de manipular lo que ocurrió durante la dictadora, ha sido todavía más clarificador: "Se está viendo de manera bastante clara en los últimos tiempos. Tenemos una serie de partidos que están mucho más allá incluso de la ultraderecha, que están reivindicando una figura que ha sido nefasta para nuestra historia, que provocó 40 años de dolor y oscuridad".

Para Tosar hay "bastante impunidad". Se ve, especialmente, en la gente que sale a calle a manifestarse mientras ensalzan la figura de Franco: "Le dan una importancia constructiva que creo que es todo lo contrario de lo que fue este señor"

Un 21% de los españoles ve los años de la dictadura "buenos" o muy buenos para España

El debate sobre el franquismo y su legado se ha reavivado desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicara una encuesta el pasado octubre en el que señalaba que uno de cada cinco españoles, es decir, un 21,3%, considera que los años de la dictadura franquista fueron "buenos" o "muy buenos" para España.

Por si fuera poco, para un 14,3% de los encuestados considera que el actual régimen democrático es peor que la dictadura franquista.