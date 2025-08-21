Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El verdadero pelotazo de este verano: Las Guerreras K-Pop
en directo
El cambio meteorológico ayuda en Ourense, León y Zamora, pero siguen ardiendo 18 fuegos en el país
Vídeos

Vídeos

El verdadero pelotazo de este verano: Las Guerreras K-Pop

Este verano todos pensábamos que lo iban a petar los superhéroes, los dinosaurios o alguna secuela random de Netflix. Pues no. El pelotazo se llama Las Guerreras K-Pop. Y ojo, ni siquiera existen: son personajes animados.

En poco más de 50 días llevan más de 184 millones de visualizaciones y ya son la segunda película más vista de Netflix. Solo les queda por delante Alerta Roja, con sus 230 millones, pero… aún les queda más de un mes para alcanzarla. Vamos, que lo mismo le roban la corona a Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot sin despeinarse.

Sergi González
Vídeos para ti