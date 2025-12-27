Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Y tú qué miras? Con Asier Etxeandia: "Mi sueño sería poder autocrear sin necesidad de que me digan lo que tengo que hacer"
Vídeos
Vídeos

¿Y tú qué miras? Con Asier Etxeandia: "Mi sueño sería poder autocrear sin necesidad de que me digan lo que tengo que hacer"

El actor Asier Etxeandia que estrenó hace unos meses el largometraje 'Frontera' y que actualmente está en cartel con la película 'La cena', se reúnen con Mariola Cubells para hablar de televisión, de todos los programas que le han ido  acompañando desde pequeño y del audiovisual que le ha ido formando hasta la actualidad. Así, a través del cuestionario de '¿Y tú qué miras?', viajarán por todo ese contenido que tanta presencia ha tenido a lo largo de sus vidas. 

Mariola Cubells
Mariola Cubells
Vídeos para ti