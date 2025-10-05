Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
ESPECIAL ¿y tú qué miras?: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías DEDICARTE a esto?
ESPECIAL ¿y tú qué miras?: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías DEDICARTE a esto?

La periodista Mariola Cubells saca semanalmente su cuestionario de '¿y tú que miras?', para preguntar a diferentes celebridades sobre la televisión. Ahora nos detenemos en destacar los mejores momentos que los invitados e invitadas han tenido a la hora de responder a la pregunta: ¿Cuándo se dieron cuenta de que querían dedicarse a su profesión?

