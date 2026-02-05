Dick, 79 años, con su pensión de 45 euros, sigue trabajando: "En estos tiempos hay que perseverar"

Dick den Boer, de 79 años, está jubilado desde 2011, pero dejar de trabajar no es una opción para él. Nada más jubilarse siguió trabajando especialista en electrodomésticos, porque no había ahorrado lo suficiente para su pensión, pero ahora cuando ya podría dejarlo dice que, de momento, quiere seguir trabajando al menos hasta los 80 años, según ha publicado Runmond.

Todas las mañanas, entre las 7.30 y las 8.00, suena el teléfono en el apartamento de Dick den Boer, en el complejo de viviendas para personas mayores Bospad de la localidad de Schiedam, en los Países Bajos. Suele ser algún cliente con un electrodoméstico averiado, aunque también hay quienes buscan comprar uno nuevo también saben dónde encontrarlo. Últimamente suele contestar desde la cama, reconoce con una sonrisa. "Esa gente no lo ve, de todas formas". Alrededor de las 8.30, se levanta y se sienta frente a el ordenador para ponerse al día con el papeleo. "Me reúno con el primer cliente a partir de las diez. Nunca estoy seguro de hasta qué hora trabajaré. A veces se extiende hasta las siete".

Ser emprendedor nunca fue un sueño de infancia para Dick. Simplemente sucedió, dice. A los 16 años, empezó a trabajar como electricista en una empresa de ingeniería eléctrica en Schiedam. "Cuando entré en el servicio militar, me quedé trabajando en su tienda los sábados. Vendían todo tipo de pequeños electrodomésticos, pero también mucha iluminación", recuerda.

Tras completar el servicio militar, continuó trabajando allí hasta que su empleador dejó de suministrarle electrodomésticos a finales de 1974: "Había un mejor margen de beneficio en la iluminación y también era menos complicado en términos de trabajo", explica. Así que, Dick se quedó sin trabajo. Pero su jefe le sugirió que continuara como especialista independiente en electrodomésticos y Dick no lo pensó dos veces: "Enviaron una tarjeta a toda su base de clientes, diciendo que me haría cargo a partir del 1 de enero de 1975. Tanto del mantenimiento como de las ventas, que he seguido haciendo hasta el día de hoy".

Cuando Dick llegó a la edad de jubilación, los 65 años, decidió seguir trabajando. Se trató principalmente de una decisión financiera, explica. "Acumulé siete años de pensión en el comercio minorista, pero los pagué de una sola vez. Por los cinco años que trabajé como electricista, recibo 45 euros al mes", resalta. Y durante sus 35 años como autónomo, ahorrar para su jubilación no ha sido fácil. "En los buenos años, todo iba bastante bien, pero durante una crisis energética o bancaria, seguía echando mano de mis ahorros porque mi familia tenía que seguir adelante", afirma.

Pero enfatiza que, a día de hoy, no es un castigo para él seguir trabajando a diario. "Claro, recibo la pensión estatal (AOW), y desde luego no moriríamos. Podría jubilarme hoy mismo, pero lo disfruto mucho. Al fin y al cabo, ahora es, básicamente, mi afición".

A pesar de los varios reveses empresariales que Dick ha enfrentado, nunca ha considerado rendirse en cincuenta años. "Incluso en tiempos difíciles, hay que perseverar", aconseja a todo el mundo. Su último gran revés fue en 2020, cuando la furgoneta de su empresa se incendió tras prenderle fuego a un Mercedes aparcado junto a ella. "En momentos como estos, hay que actuar con rapidez. Encontré y compré una furgoneta usada similar en la ciudad cercana de Veenendaal. Así pude volver rápidamente a la normalidad", añade.