Especial ¿y tú qué miras?: ¿En qué serie te quedarías a vivir?
Especial ¿y tú qué miras?: ¿En qué serie te quedarías a vivir?

La periodista Mariola Cubells saca semanalmente su cuestionario de '¿y tú que miras?', para preguntar a diferentes celebridades sobre la tele. Ahora nos detenemos en destacar los mejores momentos que los invitados e invitadas han tenido a la hora de responder a la pregunta: ¿En qué serie se quedarían a vivir?

