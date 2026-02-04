Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Lo del escudo social", por Marta Flich
"Lo del escudo social", por Marta Flich

Se van a aprobar las pensiones. Ese decreto para que sí o sí salga su revalorización. Que qué alegría que todo mundo esté de acuerdo. Bueno, no siempre fue así, porque nunca se puso a la derecha tan frente al espejo como ahora. Lo suyo sería que se votara el blindaje como derecho innegociable. Ahí sí se va a ver la verdadera cara de una buena derecha y de nuestra derecha, que evidentemente quiere privatizarla.

