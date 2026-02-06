El efecto del temporal en la movilidad: hasta 180 carreteras cortadas y suspensiones de trenes

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, observa los daños causados en la carretera GR-4105, que conecta Purullena con Lugros, el 5 de febrero de 2026.

El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 180 carreteras a las 7:00 horas de este viernes, de las que la inmensa mayoría están en la comunidad de Andalucía, la más sacudida por la borrasca Leonardo.

Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, y a causa en concreto de las lluvias, no se puede circular por estas vías:

En Cádiz en la A-48 en Vejer de la Frontera dirección Tarifa.

En Jaén la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada.

La salida 382 de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz), hacia la EX-363.

En el resto de vías, este es el listado provincial de carreteras afectadas:

📍Cádiz

A-48 hacia N-340 Vejer de la Frontera

A-2002 El Portal

A-2075 Rota

A-2101 Castellar de la Frontera

A-2102 San Martín del Tesorillo

A-2226 Las Lagunetas

A-2300 Arenal

A-2302 Benamahona

N-340 Vejer de la Frontera

A-372 El Bosque

A-373, CA-8104 y CA-8105 Ubrique

A-373R1 Ermita de las Montañas

A-384 Villamartín

A-405R2 Estación Férrea

A-7276 Setenil de las Bodegas

A-8126 Algodonales

CA-3102 Jerez de la Frontera

CA-3104 Guadalcacín

CA-3110 La Ina

CA-3112 San Isidro del Guadalete

CA-3113 Puerto Real

CA-4100 Torre Melgarejo

CA-4102 Nueva Jarilla

CA-4107 Torrecera

CA-5101 Gibalbín

CA-6101 Bornos

CA-6105 Los Barrancos

CA-6200 Alcalá de los Gazules

CA-8102 Bocaleones

CA-8104 y CA-8105 Ubrique

CA-8200 Los Ángeles

CA-8201 Jimena de la Frontera

CA-9101, CA-9107 y CA-9109 Olvera

CA-9104 Grazalema

CA-9106, CA-9108, CA-9120 Torre Alháquime

CA-9113 El Gastor

CA-9115 Alcalá del Valle

CA-9120 Torre-Alhaquime

CA-9118 Setenil

CA-9208, CA-9209 Algeciras

CA-9210 Tarifa

📍Córdoba

A-333 Lagunillas

A-3150 El Pizón

A-3125 Fuentidueña

A-3131 Jauja

A-3278 Valsequillo

A-4154 Salado

A-431R2 Posadas

C-334a Lucena

CO-3201 Castro del Río

CO-3204 Santa Cruz

CO-3313 Almodovar del Rio

CO-3314 Santo Domingo

CO-3402 Santa María de Trassierra

CO-3406 Obejo

CO-4205 Espejo

CO-4207 Malabrigo

CO-5211 Aguilar de la Frontera

CO-6103 Villanueva de Córdoba

CO-6213 El Martinete

CO-7409 Villaralto

CO-8201 El Solvito

CO-8203 Almedinilla

CO-8215 Celada

📍Granada:

A-323 Piñar

A-326 Barrio Nuevo

A-336 Anzola

A-4026, GR-3201 Pinos-Genil

A-403R2 Benalúa de Las Villas

A-4132 Carataunas

GR-3102 Alquería del Fargue

GR-3401 Zujaira

GR-3412 Caparacena

GR-4103 Huélago

GR-4105 Policar

GR-4304 Turro

GR-4401 Moraleda de Zafayona

GR-5103 Fonelas

GR-6100 Gorafe

N-340 Rambla del Agua

📍Jaén

A-44 Campillo de Arenas hacia Granada

A-305 Porcuna

A-324 Carchel

A-420 Ropera

A-6000 Mengíbar

A-6176 Marmolejo

A-6204 Mogón

JA-3100 Las Infantas

JA-3404 Arjona

JA-4102 Linares

JA-4201 Bélmez de la Moraleda

📍Sevilla

A-361 Monte-Palacio

A-406, SE-437 Morón de la Frontera

A-451R1 El Saucejo

A-8100 Carmona

A-8126 Coripe

SE-3102 Valdezorras

SE-4104 Alcolea del Río

SE-5102 Arahal

SE-5203 La Gironda

SE-7201 Marchena

SE-9225 Algámitas

SE-485 Osuna

📍Huelva

A-476 Nerva

HU-8100 Aroche

📍Cáceres

CC-146 Zarza la Mayor

CC-162 Torrejoncillo

CC-350 Ibahernando

📍Badajoz

N-430 Valdivia

BA-022 Santa Marta

BA-074 Granja de Torrehermosa

BA-142 Valdetorres

BA-162 Zurbarán

EX-363 Talavera la Real

Y fuera de Andalucía...

La DGT añade que no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones. Además, la N-430 a la altura de Valdivia (Badajoz) cuenta con nivel de servicio rojo, lo que implica restricciones de velocidad para circular y la obligatoriedad de llevar neumáticos de invierno.

El hielo y la nieve afectan a otras 42 carreteras secundarias de la red, sobre todo en las provincias de Huesca y León, con hasta 17 tramos cortados.

En 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, entre ellas la N-230, entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca).

La DGT incide en que hay que extremar la precaución en la zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche.

Trenes afectados

Igualmente, el servicio ferroviario entre Ourense y O Carballiño ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

"Debido a las condiciones meteorológicas, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Carballiño", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.

La borrasca Leonardo ha generado también problemas en todos los trenes con origen y destino en Vigo e incidencias en el aeropuerto de esa ciudad y en el transporte marítimo, así como decenas de carreteras de toda la red gallega.

En el caso de Andalucía, y a causa de las lluvias, Adif informa de que se mantienen suspendidos los servicios ferroviarios en Andalucía, a excepción de:

Cercanías Málaga: C-1

En Media Distancia:

Huelva–Jabugo - Zafra: servicio por carretera

🚌🚆Jaén–Madrid: servicio por carretera entre Jaén y Linares + resto en tren

AV/Larga Distancia: AVE Córdoba–Madrid

Los Aves Madrid - Villanueva no se cancelan para atender la demanda de Viajeros a/desde Córdoba:

Ave Madrid - Villanueva 10012 salida 7:00

Ave Madrid - Villanueva 10016 salida 11:00

Ave Madrid - Villanueva 10022 salida 15:00

Ave Madrid - Villanueva 10026 salida 19:00

Ave Villanueva - Madrid 10013 salida 9:30

Ave Villanueva - Madrid 10017 salida 13:30

Ave Villanueva - Madrid 10023 salida 17:28

Ave Villanueva - Madrid 10027 salida 21:30

No se ofrecen medios alternativos. Los viajeros de Sevilla o Málaga que quieran viajar desde Madrid, podrán hacerlo pero con destino final Córdoba.