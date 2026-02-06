El efecto del temporal en la movilidad: hasta 180 carreteras cortadas y suspensiones de trenes
La DGT incide en que hay que extremar la precaución en la zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche.
El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 180 carreteras a las 7:00 horas de este viernes, de las que la inmensa mayoría están en la comunidad de Andalucía, la más sacudida por la borrasca Leonardo.
Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal, y a causa en concreto de las lluvias, no se puede circular por estas vías:
- En Cádiz en la A-48 en Vejer de la Frontera dirección Tarifa.
- En Jaén la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada.
- La salida 382 de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz), hacia la EX-363.
En el resto de vías, este es el listado provincial de carreteras afectadas:
📍Cádiz
A-48 hacia N-340 Vejer de la Frontera
A-2002 El Portal
A-2075 Rota
A-2101 Castellar de la Frontera
A-2102 San Martín del Tesorillo
A-2226 Las Lagunetas
A-2300 Arenal
A-2302 Benamahona
N-340 Vejer de la Frontera
A-372 El Bosque
A-373, CA-8104 y CA-8105 Ubrique
A-373R1 Ermita de las Montañas
A-384 Villamartín
A-405R2 Estación Férrea
A-7276 Setenil de las Bodegas
A-8126 Algodonales
CA-3102 Jerez de la Frontera
CA-3104 Guadalcacín
CA-3110 La Ina
CA-3112 San Isidro del Guadalete
CA-3113 Puerto Real
CA-4100 Torre Melgarejo
CA-4102 Nueva Jarilla
CA-4107 Torrecera
CA-5101 Gibalbín
CA-6101 Bornos
CA-6105 Los Barrancos
CA-6200 Alcalá de los Gazules
CA-8102 Bocaleones
CA-8104 y CA-8105 Ubrique
CA-8200 Los Ángeles
CA-8201 Jimena de la Frontera
CA-9101, CA-9107 y CA-9109 Olvera
CA-9104 Grazalema
CA-9106, CA-9108, CA-9120 Torre Alháquime
CA-9113 El Gastor
CA-9115 Alcalá del Valle
CA-9120 Torre-Alhaquime
CA-9118 Setenil
CA-9208, CA-9209 Algeciras
CA-9210 Tarifa
📍Córdoba
A-333 Lagunillas
A-3150 El Pizón
A-3125 Fuentidueña
A-3131 Jauja
A-3278 Valsequillo
A-4154 Salado
A-431R2 Posadas
C-334a Lucena
CO-3201 Castro del Río
CO-3204 Santa Cruz
CO-3313 Almodovar del Rio
CO-3314 Santo Domingo
CO-3402 Santa María de Trassierra
CO-3406 Obejo
CO-4205 Espejo
CO-4207 Malabrigo
CO-5211 Aguilar de la Frontera
CO-6103 Villanueva de Córdoba
CO-6213 El Martinete
CO-7409 Villaralto
CO-8201 El Solvito
CO-8203 Almedinilla
CO-8215 Celada
📍Granada:
A-323 Piñar
A-326 Barrio Nuevo
A-336 Anzola
A-4026, GR-3201 Pinos-Genil
A-403R2 Benalúa de Las Villas
A-4132 Carataunas
GR-3102 Alquería del Fargue
GR-3401 Zujaira
GR-3412 Caparacena
GR-4103 Huélago
GR-4105 Policar
GR-4304 Turro
GR-4401 Moraleda de Zafayona
GR-5103 Fonelas
GR-6100 Gorafe
N-340 Rambla del Agua
📍Jaén
A-44 Campillo de Arenas hacia Granada
A-305 Porcuna
A-324 Carchel
A-420 Ropera
A-6000 Mengíbar
A-6176 Marmolejo
A-6204 Mogón
JA-3100 Las Infantas
JA-3404 Arjona
JA-4102 Linares
JA-4201 Bélmez de la Moraleda
📍Sevilla
A-361 Monte-Palacio
A-406, SE-437 Morón de la Frontera
A-451R1 El Saucejo
A-8100 Carmona
A-8126 Coripe
SE-3102 Valdezorras
SE-4104 Alcolea del Río
SE-5102 Arahal
SE-5203 La Gironda
SE-7201 Marchena
SE-9225 Algámitas
SE-485 Osuna
📍Huelva
A-476 Nerva
HU-8100 Aroche
📍Cáceres
CC-146 Zarza la Mayor
CC-162 Torrejoncillo
CC-350 Ibahernando
📍Badajoz
N-430 Valdivia
BA-022 Santa Marta
BA-074 Granja de Torrehermosa
BA-142 Valdetorres
BA-162 Zurbarán
EX-363 Talavera la Real
Y fuera de Andalucía...
La DGT añade que no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones. Además, la N-430 a la altura de Valdivia (Badajoz) cuenta con nivel de servicio rojo, lo que implica restricciones de velocidad para circular y la obligatoriedad de llevar neumáticos de invierno.
El hielo y la nieve afectan a otras 42 carreteras secundarias de la red, sobre todo en las provincias de Huesca y León, con hasta 17 tramos cortados.
En 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, entre ellas la N-230, entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca).
Trenes afectados
Igualmente, el servicio ferroviario entre Ourense y O Carballiño ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
"Debido a las condiciones meteorológicas, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Carballiño", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.
La borrasca Leonardo ha generado también problemas en todos los trenes con origen y destino en Vigo e incidencias en el aeropuerto de esa ciudad y en el transporte marítimo, así como decenas de carreteras de toda la red gallega.
En el caso de Andalucía, y a causa de las lluvias, Adif informa de que se mantienen suspendidos los servicios ferroviarios en Andalucía, a excepción de:
- Cercanías Málaga: C-1
- En Media Distancia:
- Huelva–Jabugo - Zafra: servicio por carretera
- 🚌🚆Jaén–Madrid: servicio por carretera entre Jaén y Linares + resto en tren
- AV/Larga Distancia: AVE Córdoba–Madrid
Los Aves Madrid - Villanueva no se cancelan para atender la demanda de Viajeros a/desde Córdoba:
- Ave Madrid - Villanueva 10012 salida 7:00
- Ave Madrid - Villanueva 10016 salida 11:00
- Ave Madrid - Villanueva 10022 salida 15:00
- Ave Madrid - Villanueva 10026 salida 19:00
- Ave Villanueva - Madrid 10013 salida 9:30
- Ave Villanueva - Madrid 10017 salida 13:30
- Ave Villanueva - Madrid 10023 salida 17:28
- Ave Villanueva - Madrid 10027 salida 21:30
No se ofrecen medios alternativos. Los viajeros de Sevilla o Málaga que quieran viajar desde Madrid, podrán hacerlo pero con destino final Córdoba.