Lo que ha escrito un bar en una pizarra representa el sentir de casi toda España: no se trata de una oferta ni de nada parecido

Las primeras semanas del año 2026 han tenido, a nivel climatológico, una protagonista común en toda España: las lluvias provocadas por la sucesión de borrascas que llevan afectando a todos los puntos del país desde mediados de enero.

Todo comenzó tras las vacaciones con el leve toque en la zona más norte de la borrasca Goretti, pero desde entonces se han ido sucediendo una tras otra. Después le llegó el turno a Harry, a continuación fue Ingrid la que impidió guardar el paraguas y tanto Joseph como Kristin y ahora Leonardo han hecho que los niveles de saturación hídrica del suelo estén llegando casi al 100% en todo el país.

Con este encadenamiento de un mes de enero e inicio de febrero histórico muchos se lo toman con humor, aunque la situación provocada por Leonardo ha dejado a una persona desaparecida, miles de desalojados y ha obligado a cortar carreteras o suspender clases en Andalucía.

La repercusión en redes

En las últimas horas se han visto comentarios humorísticos en X relacionados con las lluvias. Muchos han ironizado con que en las previsiones meteorológicas se ve el icono del sol y han preguntado que qué es eso, pero también se han visto otros mensajes originales que han logrado un gran éxito.

Por ejemplo, uno de los tuits virales de las últimas horas lo ha firmado la usuaria Carmela, conocida como @Besadmelamano, que ha difundido el mensaje en la pizarra que ha dejado escrita un bar de Andalucía. En ella se puede leer lo siguiente: "Al próximo temporal que lo llamen Macarena, para que nos traiga alegría y cosa buena".

La publicación de Carmela ha superado en pocas horas las 26.000 reproducciones y ya ha recibido más de un millar de me gusta.

¿Cuándo puede dejar de llover?

Con esta serie de borrascas hay una pregunta que resuena en las cabezas de todo el mundo: ¿en qué momento va a dejar de llover y va a volver a salir el sol?. A ello ha querido responder la meteoróloga Mar Gómez, licenciada en Ciencias Físicas, rama de Ciencias Atmosféricas; máster en Ciencias, rama de Meteorología.

La especialista ha apuntado que "durante la primera quincena de febrero y especialmente también la próxima semana seguiremos con un tiempo más húmedo de lo normal", pero ha anticipado que "a partir de mediados de mes podría producirse un giro importante".