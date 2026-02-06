Rosa gana el bote de 'Pasapalabra', pero Hacienda se lleva casi la mitad del premio: 1.260.000 euros

Rosa Rodríguez se hizo con el mayor premio de la historia de Pasapalabra : 2,7 millones de euros, pero que se reducen a casi la mitad.

Fue emocionante. Todos enganchados al televisor, porque estaba en juego el bote más grandes de la historia de Pasapalabra. La ganadora fue Rosa Rodríguez, llevándose la friolera de 2.716.000 euros. Tras más de 300 programas, se despide por todo lo alto 'birlando' a Manu, con el que ha compartido todo su periplo, el Rosco.

Millonaria, pero no tanto: casi la mitad, para Hacienda

Como calculan desde TaxDown expertos fiscales, la gallega "tendrá que pagar, por un lado, un 24,09% de la escala estatal (al igual que Manu) y, por otro, un 22,30% por la comunidad autónoma, es decir, un 46,39% en total, alrededor de dos puntos más que su oponente, en caso de haber ganado.

Así, la Agencia Tributaria estatal recaudaría unos 654.300 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Galicia un total de 605.700 euros. En total, ambos organismos se quedarán con alrededor de 1.260.000 euros, según TaxDown.

Cuánto hubiera tributado Manu de ser el ganador del gran bote

Si Manu se hubiera llevado los 2,7 millones de euros, al ser madrileño habría tributado algo menos y, por tanto, se habría llevado algo más a su cuenta bancaria.

TaxDown también lo calculó: "Tendría que ehaber pagado, por un lado, un 24,09% de la escala estatal y, por otro, un 20,33% por la comunidad autónoma, es decir, un 44,42% en total. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 654.300 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Madrid unos 552.100 euros".

En total, "ambos organismos se hubieran quedado con alrededor de 1.206.400 euros", según confirmaron los expertos de TaxDown.

La legislación que respalda todo ello



A los premios ganados en televisión se les aplica una retención del 19% según establece el artículo 101.7 de la ley que regula el IRPF (que puedes consultar en el BOE), que deduce directamente la productora televisiva. Además, "estos premios no están exentos de tributar en el IRPF", pues se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que habría que incluirlo en el apartado de la base imponible general, apuntan en TaxDown.

Añaden que "el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que se aplicarán distintos porcentajes en función de los tramos que correspondan a cada caso. De esta manera, hay que tener en cuenta tres aspectos: la cuantía del premio, los ingresos y la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente, ya que esta última hará que también varíe el tipo aplicable", como hemos comprobado en números.