La lluvia, sin tregua: Grazalema evacuada y Córdoba, temiendo la subida del Guadalquivir

Vista del caudal del río Guadalquivir en Córdoba, el 5 de febrero de 2026, elevado por las lluvias del temporal Leonardo.

La borrasca Leonardo, que se ha cebado especialmente con Andalucía, empieza a remitir, pero ha dejado tanta, tanta, tanta agua que el terreno aún soporta sus consecuencias, y lo hará durante semanas. Las inmediatas, las que más preocupan, son los posibles corrimientos de tierra en la sierra de Cádiz y la subida del nivel de los ríos, especialmente del Guadalquivir a su paso por Córdoba, donde entre las seis y las ocho de esta mañana se teme un posible desbordamiento. Los ojos bien abiertos y máximos cuidados a las personas aún fuera de sus casas, unos 7.000 desalojados.

El temporal provocado el desalojo al completo de Grazalema (Cádiz). Todos sus vecinos (unos 1.500) han tenido que dejar sus casas en la tarde de este jueves por riesgo de desprendimientos y de colapso hídrico. Sale agua por todas partes, los acuíferos que hay en el subsuelo están llenos y preocupa lo que pueda pasar. Más aún, por las lluvias que se anuncian para el fin de semana.

Los desalojados están siendo acogidos en la localidad malagueña de Ronda. Los ruidos "como explosiones" que vecinos de Grazalema han dicho escuchar este jueves pueden estar relacionados con desprendimientos internos en cavidades del subsuelo provocados por la entrada de grandes volúmenes de agua en un corto periodo de tiempo, y eso es lo que ha encendido todas las alarmas en la Junta de Andalucía.

El presidente regional, Juanma Moreno, anunciaba la evacuación preventiva y ordenada de todo el municipio ante la situación excepcional provocada por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. La decisión se ha adoptado tras constatar el riesgo existente por la saturación de los acuíferos y la inestabilidad del terreno.

Moreno explicó a Canal Sur Televisión que, aunque inicialmente no se consideró necesaria una evacuación total, la cantidad de agua caída en un solo día ha obligado a cambiar de criterio. "En prácticamente un sólo día ha caído casi el agua que cae en un año en Londres", señaló, subrayando la magnitud de un episodio que ha dejado los acuíferos “absolutamente colmatados”.

"En prácticamente un sólo día ha caído casi el agua que cae en un año en Londres" Juanma Moreno

Según detalló, el riesgo de colapso en el subsuelo ha llevado a adoptar una medida “prudente y preventiva”. “Ante la duda, no cabe otra opción que evacuar a todo el pueblo”, afirmó, insistiendo en que la prioridad absoluta es “no poner en peligro las vidas humanas”.

La evacuación se ha realizado por zonas y de manera ordenada. Moreno pidió serenidad a la población y recalcó que no se trata de una medida voluntaria. “No es ‘yo me quedo porque ya he visto mucha lluvia’. No, se tiene que marchar por su propia seguridad y por la de los equipos de emergencia”, advirtió. En torno a 1.500 personas se han trasladado a Ronda, donde permanecerán alojadas en el pabellón municipal "El Fuerte", aunque muchas familias han optado por desplazarse a casas de familiares en la comarca. El presidente agradeció la hospitalidad del municipio rondeño y la colaboración de todas las administraciones implicadas.

Moreno confía en que, si la meteorología lo permite, la situación mejore en los próximos días. “Lo mejor ahora es salir, esperar a que pase este episodio y, cuando tengamos garantías de estabilidad, volver a casa”, señaló. Asimismo, agradeció el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de emergencia y de los ayuntamientos implicados, reiterando un mensaje de prudencia a la ciudadanía. “Sentido común, no acercarse a ríos ni arroyos y no atravesar zonas inundadas. A veces el agua viene a nosotros, pero otras veces somos nosotros los que vamos al agua”, concluyó.

Durante la jornada se han registrado fuertes ruidos subterráneos, descritos como explosiones, que han incrementado la preocupación de los equipos técnicos. El presidente explicó que el fenómeno se debe a la presión del agua acumulada en cuevas y galerías subterráneas. “Esa agua entra a presión y va erosionando las propias paredes”, indicó, lo que refuerza la necesidad de actuar con cautela.

El presidente calificó la situación como “absolutamente extraordinaria” y sin precedentes recientes en Andalucía, marcada por la llegada de un río atmosférico que ha dejado cifras récord de precipitaciones. Desde el mes de enero se han acumulado alrededor de 2.500 litros por metro cuadrado, unos registros que, según señaló, “no existen en el histórico”.

Moreno también destacó la paradoja hídrica de la comunidad, con zonas al límite por el exceso de agua mientras otras continúan en situación de sequía severa. “Esta es la paradoja de Andalucía: aquí estamos con el agua al cuello y en otras provincias los embalses apenas alcanzan el 9 %”, explicó.

El alcalde ha explicado que "lo inmediato" es que se realicen pruebas técnicas para evaluar la situación del acuífero "sin que haya peligro para los vecinos". "Dios quiera que el resultado no sea nada y cuando regresemos, más pronto que tarde, encontremos nuestro pueblo tan bonito como siempre", ha clamado. "Esto va a pasar, como pasa todo, y será una pesadilla de la que tristemente nos acordaremos", ha querido tranquilizar el presidente andaluz ante las circunstancias "tan adversas" que está provocando la borrasca en la región.

Más de 656 litros han caído en día y medio en Grazalema. Una cantidad inédita para un pueblo con uno de los mayores índices de pluviosidad de España. Sus habitantes estaban acostumbrados a la lluvia, pero no recuerdan nada igual. Si echamos la vista atrás, este pueblo de la provincia de Cádiz ya había recogido, sólo en el mes de enero, 1.454 litros por metro cuadrado. Casi lo mismo que Pontevedra en todo 2025.

Los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) llegan al polideportivo de El Fuerte de Ronda (Málaga), para protegerse de las lluvias, el 5 de febrero de 2026. Jorge Zapata / EFE

En Cádiz, el miedo está también la subida del agua por desembarses el Bornos y Arcos, en los embalses, lo que podría acabar elevando los desalojos a los 14.000. La situación puede prolongarse durante días, con aislamiento de las diversas poblaciones.

Sevilla también mantiene la orden dada ayer por el ayuntamiento de cerrar, por segunda vez en su historia. las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Río Guadalquivir. Se trata de una infraestructura instalada en 2011 que hace que haya un cierre hermético que retiene el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa.

Según han informado a EFE fuentes municipales, así se ha decidido por precaución ante la previsión del aumento del caudal del río, activando una medida en el paso inferior del Muro de Defensa que conecta el barrio de Triana con el río Guadalquivir. Esta compuerta se encarga de proteger al barrio sevillano en caso de desbordamiento del Gualdaquivir y de inundaciones del parque Vega de Triana que separa la primeras casas del barrio del propio río.

400 hogares vacíos en Córdoba

Por su parte, el río Guadalquivir superó anoche a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros, todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas.

Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, señaló a medios como la Cadena SER que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6.00 y 8.00 horas" de este viernes.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23.00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.

En este contexto, unas 60 personas desalojadas, otras se han marchado a casas de amigos o familiares, han encontrado refugio en el pabellón de Vista Alegre, tal y como han confirmado fuentes de Cruz Roja a Europa Press. En concreto se trata de 50 adultos (27 hombres y 23 mujeres) y nueve menores (siete chicos y dos chicas) los que hasta el momento han sido atendidos por la institución humanitaria.

La entidad ha explicado que en el pabellón, con 320 puestos habilitados, "hay un albergue montado, con camas, comida, duchas, atención sanitaria y psicosocial si requieren", así como "ludoteca para los niños". Los miembros de Cruz Roja estarán en el pabellón "mientras sea necesario".

Según el informe de la Policía Local de las 18.00 horas en la zona de Alcolea se ha completado el desalojo en la calle La Barca, mientras que en Camino Azud se ha desalojado la parte baja, las últimas tres viviendas, y en Ribera Baja hasta la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Por su parte, en la zona de Acequia ha comenzado el desalojo.

Igualmente, continúan los desalojos en la zona de Fontanar de Quintos, en concreto en la carretera de La Unión hasta Las Dalias y las calles, Orquídea, Pacífico, Paraíso, Clavellina, Campanilla y Camelias. También se trabaja en la zona de Majaneque, donde se desalojará desde la calle principal hasta la Avenida de las Asociaciones, desde la calle Trigueros hasta la misma avenida y la calle Olivo.

Además, las urbanizaciones Cigüeñas-Montón de la Tierra han sido ya desalojado por completo, al igual que las zonas de San Isidro, Altea y Guadalvalle en el entorno del aeropuerto.

Las clases, más estables

Los centros educativos de Andalucía abrirán este viernes con normalidad excepto en los municipios muy afectados por el temporal ubicados en la comarca meteorológica de Grazalema (Cádiz)y Ronda (Málaga), ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Permanecerán cerrados los centros educativos de los municipios y zonas afectadas por el temporal y en peligro por la estado de los cauces, además de los centros dañados o a los que no se pueda acceder.

Esta es la lista de afectados:

En Cádiz, permanecerán cerrados en Chiclana de la Frontera el CEI Caramelos; CDP San Agustín; CEIP El Trovador; CEIP Las Albinas y Ceper Dionisio Montero.

En la zona de Jerez de la Frontera y sus pedanías tampoco se impartirán clases en el CEIP Gloria Fuertes; El Rocinante; CEIP Lomopardo; CEIP La Ina (La Ina); CEIP Guadalete (El Torno); CEIP Virgen del Mar (El Portal); CEIP Barca de la Florida (La Barca de la Florida); El Paje (La Barca de la Florida); IES Vega del Guadalete (La Barca de la Florida) y SEP Bucharaque (La Barca de la Florida.

Además del CEIP Nueva Jarilla (Nueva Jarilla); SEP Nueva Jarilla (Nueva Jarilla); CEIP Torrecera (Torrecera); S.E.P. Torrecera (Torrecera); CPR Laguna de Medina (Rajamancer-Torrecera); CEIP Pablo Picasso (Estella del Marqués); CEIP Cuartillos (Cuartillos); SEP La Paz (Cuartillos); CEIP Gibalbín (Gibalbín); S.E.P. Gibalbín (Gibalbín)y CEIP La Arboleda (San Isidro del Guadalete).

El CEIP Francisco Giner de los Ríos y EI La Traíña, ambos en Barbate, tampoco estarán abiertos.

Se suspenden también las clases en los municipios malagueños de Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato

Además de en otros centros específicos como el CEIP Los Almendros (Casares) y el IES Las Viñas (Manilva).

En la provincia de Córdoba no se impartirá clase en ningún centro de Alcolea. También se suspende la docencia presencial en el CEE María Montessori (Castro del Río); CEIP Guillermo Romero y CEIP Santos Mártires en Córdoba; IES Sierra de Aras y CEIP Ntra. Sra. del Carmen en Lucena; CEIP San Sebastián y EI Vicente Nacarino en Palma del Río, además del CEIP Dulce Nombre y CEIP Miragenil de Puente Genil.

Los centros de Aldeaquemada, La Iruela, Mogón, Coto Ríos y Espeluy, en Jaén, tampoco abrirán sus puertas por el temporal.

Se suspende también la presencialidad en el IES Cástulo y EOI Carlota Remfry, en Linales; CEIP Padre Rejas (Jamilena); CEIP Manuel Ándújar (La Carolina) y el IES Gandhi (Orcera).

En Granada, se suspende la actividad totalmente en Iznalloz, Loja y Anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güéjar Sierra.

En Sevilla, la suspensión de la docencia también es total en todo Écija y en algunos centros específicos como el CEIP Andalucía "Francisco Soria" (Algámitas); CEIP Peña Luenga (El Castillo de las Guardas) y el IES Virgen del Rosario (Benacazón).

El efecto del temporal en la movilidad: hasta 180 carreteras cortadas y suspensiones de trenes La DGT incide en que hay que extremar la precaución en la zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche.



Las previsiones

El viernes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península gracias a la influencia de la borrasca Leonardo con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, rachas de viento fuerte y nevadas.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. Se registrarán bancos de niebla matinales en regiones de montaña.

Habrá lluvias de carácter débil y ocasional en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur.

Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a cota en torno de 1.100/1.500 metros, pudiendo bajar a 900 metros en el noroeste al final de la jornada, y a 1.400/1.800 metros en las del sureste.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Canarias. Solo aumentarán en el tercio nordeste peninsular, mientras no se registrarán cambios en las mínimas. En Baleares, las mínimas continuarán sin cambios y las máximas descenderán. Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y serán moderadas en Pirineos.

Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares; será flojo en el interior del tercio nordeste peninsular, y alcanzará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Se esperan además rachas muy fuertes en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos y montañas del extremo norte.