La casa, ni por el tejado: la calle opina del anuncio de Sánchez de rebajas fiscales a los caseros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a principios de semana un paquete de rebajas fiscales para los caseros donde destaca la eliminación del 100% del IRPF para aquellos que no suban el precio del alquiler. Desde El HuffPost salimos a las calles de Madrid para peguntar sobre esta noticia, aunque avisamos, la mayoría acusan al Ejecutivo de que “no está haciendo absolutamente nada para arreglar el problema". 

Entre los entrevistados, uno destaca que ha pasado de pagar 300 euros a más de 500 en los últimos años por el mismo piso, otro afirma que “los jóvenes lo tienen imposible para comprar nada” y otra dice que las medidas son “inútiles”. “Me encuentro a la deriva”, manifiesta otro ante el mayor problema de los españoles.

