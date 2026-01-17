La casa, ni por el tejado: la calle opina del anuncio de Sánchez de rebajas fiscales a los caseros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a principios de semana un paquete de rebajas fiscales para los caseros donde destaca la eliminación del 100% del IRPF para aquellos que no suban el precio del alquiler. Desde El HuffPost salimos a las calles de Madrid para peguntar sobre esta noticia, aunque avisamos, la mayoría acusan al Ejecutivo de que “no está haciendo absolutamente nada para arreglar el problema".
