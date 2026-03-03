Ramoncín da la respuesta del día, del mes y del año a la concursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai
Ofelia Hentschel pidió no pagar impuestos. Luego rectificó.
La oleada de ataques de Irán a países como Dubai en respuesta a los ataques de Estados Unidos y de Israel ha destapado una realidad para muchos desconocida en España: la de los influencers que viven en Dubai para no pagar impuestos.
Una de las últimas protagonistas de la semana es Ofelia Hentschel, concursante de Masterchef, que criticó al Gobierno de España por no ponerse en contacto con ella cuando empezaron los ataques de Irán e hizo un llamamiento a no pagar impuestos.
Después recogió cable. Ahora se ha dedicado a pasearse por todas las televisiones de España para contar su experiencia. En Más Vale Tarde han analizado lo ocurrido y su presentadora, Cristina Pardo, ha tachado de "irresponsable" la actitud de la concursante de MasterChef cuando se tienen tantos seguidores.
"Cuando consigan sacarla de allí habrá sido, efectivamente, gracias a los impuestos que pagamos todos por las gestiones que se puedan hacer", ha señalado la presentadora de laSexta.
Ramoncín ha sido aún más duro: "Esta es la universidad de alguno, y esto es lo que hay. Esto pasa cuando se ha dado un poder tan grande a personas con tantos seguidores que pueden decir lo que quieran en cualquier momento".
El colaborador del programa vespertino de laSexta ha señalado que espera que la joven se arrepienta de sus afirmaciones "y entienda que los impuestos sirven para muchas cosas": "Si algún día tiene que ir a un hospital se pagará su tratamiento, ojalá que no, con impuestos".
El cantante ha puesto de manifiesto que entiende la angustia que pueda sentir la creadora de contenido por la situación que está viviendo, pero a él le preocupan "los civiles asesinados en Irán, las ciento y pico niñas que han muerto bajo las bombas y no lo que le esté pasando a esta cría en un hotel de lujo".