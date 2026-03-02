Antonio Gramsci, filósofo: "Vivir significa tomar partido, la indiferencia y la apatía son parasitismo"

Antonio Francesco Gramsci fue uno de los filósofos más destacados de principios de siglo por sus aportaciones a conceptos como la hegemonía cultural, el posmodernismo y la sociedad de consumo. En un mundo actual cada vez, aparentemente, más polarizado, pero en realidad más indiferente a cualquier pensamiento o acción, a Gramsci se le atribuye la frase de "Vivir significa tomar partido, la indiferencia y la apatía son parasitismo".

Esta frase resume uno de los ejes centrales del pensamiento de Antonio Gramsci: la responsabilidad moral y política del individuo ante su tiempo.

Gramsci (1891-1937), filósofo, periodista y dirigente comunista italiano, escribió en 1917 el texto Odio a los indiferentes, donde defendía que la neutralidad no es inocente. Para él, quien no se posiciona frente a las injusticias o los conflictos sociales no es neutral: está favoreciendo el statu quo.

"La indiferencia es el peso muerto de la historia"

Ese texto se publicó en el periódico L’Ordine Nuovo y forma parte de su etapa previa al encarcelamiento por el régimen fascista de Benito Mussolini. En 1926 fue detenido y pasó casi una década en prisión, donde escribió sus célebres Cuadernos de la cárcel, una de las obras más influyentes del pensamiento político del siglo XX.

Qué quería decir Gramsci con "tomar partido"



Gramsci no defendía el sectarismo, sino la implicación consciente. Para él:

La historia no avanza sola.

Las estructuras de poder se sostienen también por pasividad.

La política no es solo cosa de partidos, sino de ciudadanía activa.

Su concepto de hegemonía cultural explica que el poder no se mantiene solo por coerción, sino por consenso social. Y ese consenso se construye, en parte, a través de la indiferencia de quienes no cuestionan lo establecido.

Desde esta perspectiva, "vivir" implica participar en la vida colectiva, elegir valores, asumir consecuencias.

Una frase que atraviesa generaciones



Más de un siglo después, la cita sigue utilizándose en debates sobre participación política, abstención electoral, activismo social, responsabilidad intelectual y movimientos estudiantiles.

Gramsci escribió en un contexto de guerra, revolución y ascenso del fascismo. Pero su reflexión trasciende su época: cuestiona la idea de que uno pueda mantenerse al margen de los conflictos sociales.

Gramsci hoy: vigencia y debate



El pensamiento gramsciano sigue siendo objeto de estudio en ciencias políticas, sociología y filosofía. Su análisis sobre cultura, poder y medios de comunicación es especialmente citado en la era digital.

Algunos lo interpretan como una llamada permanente al compromiso cívico. Otros critican que su concepción puede derivar en una visión excesivamente polarizada de la vida pública.

Lo indiscutible es que la frase forma parte del núcleo ético de su obra: la indiferencia no es neutralidad, es una forma de posicionamiento pasivo.

Los pensamientos y frases más célebres de Antonio Gramsci

El pensamiento de Gramsci abarca la historia y el cambio social, la política y el poder, los intelectuales, el compromiso, la educación, el amor el trabajo o la cultura. Si hay que elegir diez, que sean estas: