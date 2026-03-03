Vídeo en directo: Albares comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecen en rueda de prensa tras las reunión del Consejo de Ministros y Ministras.
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos