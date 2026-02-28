Vídeo en directo: Alfombra Roja de los Premios Goya 2026
Sigue en directo el paso de los actores, actrices y celebridades por la alfombra roja de los Goya 2026. La gala de la 40 edición se celebra en Barcelona y estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Gonzalo Suárez recogerá el Goya de Honor y Susan Sarandon el Goya Internacional.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos