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Las torturas de Israel a los activistas de la flotilla | La Huffetera
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Las torturas de Israel a los activistas de la flotilla | La Huffetera

Los activistas de la última flotilla interceptada de manera ilegal por Israel han denunciado una violencia extrema, una tortura que comenzó en el mismo momento de su detención, prosiguió en el barco de carga en el que los trasladaron a Israel y continuó ya en tierra. Humillaciones, golpes continuos, costillas rotas, agresiones sexuales... De todo esto presumió el ministro israelí Itamar Ben-Gvir en un vídeo que enfadó mucho a la comunidad internacional. Los Gobiernos se quejaron mucho y muy fuerte, pero no tanto como para que Europa, por ejemplo, rompa su acuerdo de asociación con Israel.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey

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