Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política, cuenta cómo ve que Leonor vaya a estudiar su misma carrera: muchos fliparán

La noticia de la semana en España tiene que ver con Casa Real. La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, con campus en Getafe, el próximo curso y durante los siguientes cuatro años.

Muchos docentes han hablado de lo que supondrá la presencia en la universidad pública de la heredera al trono de España pero faltaba uno de los más famosos del país: el exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

Iglesias da clase de Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid y ha contado en Cat3 lo que le parece que la princesa Leonor estudia la misma carrera que él imparte en una universidad pública.

Una decisión "inteligente"

A Iglesias no le ha sorprendido la decisión de Casa Real y la ve "inteligente": "Alguien que aspira a ser Jefe del Estado y a defender una institución difícil de defender debe conocer la instituciones políticas de su país".

Tirando de humor, o no, Iglesias ha afirmado que podría haber ido a estudiar a la Complutense "para haber conocido mejor a alguno de sus enemigos" —en referencia a los republicanos— o una universidad catalana o vasca para así comprender "una realidad plurinacional del Estado".

Sobre si habrá temas que domine más ella que los docentes, Iglesias ha respondido que él conoce a Felipe VI "y controla bastante de política": "Es muy conservador pero sabe mucho no sé si con 21 años le ha dado tiempo para saber todas las cosas. A mí me encantaría darle clase".

¿Sería un profesor capaz de aislarse a la hora de dar clase a una futura reina? Pablo Iglesias dice primero que lo de "futura reina" está por ver pero que sería algo "muy interesante": "Sería un desafío y una motivación enorme".

"A lo mejor le podría convencer de algunas cosas y nos sale republicana. Eso sería una buena noticia", ha bromeado Iglesias antes de explicar qué pasaría si se convocase un referéndum sobre la monarquía.

Ha hablado Iglesias de los "estudiantes ilustres" que han tenido, básicamente de "clase trabajadora": "Esos para mí son los más ilustres, tener estudiantes que lo han tenido todo mucho más difícil que Leonor y que ahí están peleando sus Matrículas de Honor. Esos son los ilustres".