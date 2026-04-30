Bustinduy sanciona a la productora de ‘Zona Gemelos’ por publicitar un operador de juego ilegal

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con una multa de 10.000 euros a Make Money Now, S.L, gestora de la web ‘Zona Gemelos’, una plataforma conocida en internet por la emisión de reality shows en directo como ‘La casa de los gemelos’ o ‘La cárcel de los gemelos’.

Los hechos imputados a esta empresa consisten en la promoción de operadores de juego sin licencia en España, una práctica que está tipificada como infracción grave según la Ley 13/2011 de Regulación del Juego y conforme a la cual Consumo ha impuesto dicha euros. La actividad de la empresa se identificó como marketing de afiliados de juego online, incluyendo enlaces a operadores no autorizados y comunicaciones comerciales en redes sociales como Instagram, Kick, X y Discord.

El expediente recoge que, tras una solicitud inicial de información por parte de la Administración, la empresa procedió a su retirada de la página web y posteriormente, acogiéndose a las dos reducciones posibles, abonó un importe total de 6.000 euros, desistiendo con ello al ejercicio de cualquier acción en vía administrativa. La reducción de la sanción se justifica por la retirada de la publicidad ilícita, el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario anterior a la resolución, conforme al artículo 85 de la LPACAP.

Esta sanción forma parte del total por infracciones graves o muy graves firmes en vía administrativa que el Ministerio de Consumo ha impuesto a nueve empresas en el marco del sector de las apuestas y juegos de azar online en España durante el primer trimestre de 2026. La cifra total de estas multas supera los 10 millones de euros (10.290.500€).

Al respecto, el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy subraya en una nota de prensa la importancia de reforzar la vigilancia sobre aquellos contenidos o plataformas de elevada audiencia joven, al tratarse de un público especialmente sensible frente a los riesgos asociados al juego online, y elevándose estos riesgos cuando se dan en operadores ilegales que no implementan medidas para garantizar un entorno digital más seguro.