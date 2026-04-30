Le dicen a José Sacristán que el 24% de los jóvenes preferiría la dictadura a la democracia: la respuesta del actor es para tomar nota

El actor José Sacristán fue uno de los entrevistados en el estreno del nuevo programa en laSexta de Aimar Bretos, La Noche de Aimar. Durante la conversación fue preguntado por ese acercamiento de la juventud a épocas pasadas como las de la dictadura de Francisco Franco.

"El otro día leí un dato de que el 24% de la generación Z, los jóvenes que tienen ahora de 18 a 30 años, cree que en algunas circunstancias es mejor una dictadura que una democracia, es decir, un régimen totalitario antes que una democracia. Hablamos de uno de cada cuatro jóvenes de nuestro futuro, uno de cada cuatro", le comentó el periodista y presentador de Hora 25 de la Cadena Ser al actor.

Sacristán fue tajante en su respuesta: "Esos no tienen ni puta idea de qué es una dictadura, no tienen ni la menor idea. Bien es verdad que en estos pronunciamientos y cuando esta gente piensa así, yo siempre me planteo qué hemos hecho la gente de izquierdas".

"¿Hasta qué punto nos hemos seguido equivocando en mensajes, en propuestas? Ahora parece que hay un cierto ten con ten, pero es porque no tienen ni idea, no tienen la menor idea de qué es una dictadura. Ni más ni menos. Lamentablemente, la información que reciben es la que reciben por parte interesada de unos y unas personas que, bueno, más le valdría estar callados", dejó claro el entrevistado.

Además, el actor reconoció que tampoco diría que le está decepcionando la juventud. "No, no es la palabra. En todo caso, puede que sea una excepción pareja del comportamiento de los responsables de la izquierda", aseguró.

"¿En qué momento la izquierda ha perdido el norte y en qué momento se ha perdido en consignas, pronunciamientos y gestos y ha perdido el contacto con la realidad?", concluyó Sacristán.

Su opinión sobre la guerra en Irán

Además, el actor también se pronunció sobre todo lo que está ocurriendo a nivel internacional con la guerra en Irán al ser preguntado si eso que estaba hablando de la izquierda ocurre solo en España o en todo el mundo.

"No tengo datos suficientes, pero teniendo en cuenta quién gobierna en EEUU y lo que está pasando con Netanyahu, Putin y unos cuantos más", apuntó Sacristán. "Lo que está pasando es que en esta cosa horrible que estamos viviendo con tantos muertos", añadió.

Sin embargo, ahí quiso hacer una reflexión: "Dentro de esta barbarie, yo me sigo preguntando quién dio la orden en Hamas para matar a todos esos israelís sabiendo que si eres un brazo armado tienes que saber cuál es tu responsabilidad y cuál va a ser la respuesta que vas a recibir. ¿Quién dio esa orden?".

"No estoy justificando el genocidio de Netanyahu y lo que está haciendo es deleznable, aplaudo la posición del presidente del Gobierno dando la cara y no me gusta la ambigüedad de esta Europa, pero ¿quién dio la orden en Hamas porque a parte de un terrorista eres un idiota?", remató.