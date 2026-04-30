Miranda y Andy vuelven a la carga en 'El diablo viste de Prada 2' con pullas a Jeff Bezos, un cameo de Lady Gaga y una petición incumplida

20 años no son nada... O sí. Para El diablo viste de Prada, una de las comedias irreverentes más populares de los 2000, gracias al tridente formado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt y ese retrato velado de Anna Wintour, el tiempo ha pasado, pero los giros en la trama en esta segunda parte han conseguido darle un toque algo más actual y que concierne a todo el escenario mediático actual.

Lejos de centrarse únicamente en la relación despótica de la directora de la revista Runway con la que fuera su asistente, El diablo viste de Prada 2, de nuevo bajo la dirección de David Frankel, trae de vuelta a Miranda (Meryl Streep), a Andy (Anne Hathaway), y también al más tierno Nigel (Stanley Tucci) y a una rencorosa y nada amigable Emily (Emily Blunt), pero tiene como trasfondo el panorama de los medios de comunicación hoy.

Mientras que Andy se ha convertido en una periodista de prestigio que se ha quedado sin trabajo tras los recortes en su periódico y entra en Runway como responsable editorial para superar una crisis de reputación de la cabecera de Miranda Priestly, quien está cada vez más cerca de dar un salto al grupo editorial y dejar de ser únicamente directora de la cabecera.

Todo, en un entorno mediático hostil donde prima el clic (desde hace ya bastantes años) y donde las reorganizaciones empresariales están a la orden del día. El futuro de la revista está en el aire por los juegos de rentabilidad empresarial, pero también por la exigencia de contenidos virales que tengan un alto número de visitas.

Es una suerte de oda a “salvar el periodismo” y esas revistas de moda en papel que más que una publicación son una institución. Y si en la primera entrega los símiles con Anna Wintour y Vogue eran sutiles pero visibles, ahora se han vuelto más evidentes. Tanto que ambas se han unido en buena parte de la promoción, desde el guiño de Wintour a Hathaway en la gala de los Oscar hasta la portada de Vogue que han protagonizado juntas vestidas precisamente de Prada.

El elenco protagonista de 'El diablo viste de Prada 2'. 20th Century Fox

Del “paso al lado” de Priestly a la caricatura de Bezos

Miranda Priestly se enfrenta a la decisión de dar “un paso al lado” en determinadas funciones, aunque asegura que le “encanta trabajar”. Lo mismo que hizo Anna Wintour en junio de 2025 al anunciar que dejaba la dirección editorial de Vogue USA, pero que mantenía el rol de directora global de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

Tampoco pasa desapercibida la caricatura más que evidente a Jeff Bezos (a ratos también a Elon Musk) y a Lauren Sánchez. La cinta muestra al personaje de Justin Theroux convertido, tras un cambio físico radical, en un magnate tecnológico que constantemente llena de agasajos y regalos a Emily Blunt, que se ha convertido en su pareja mientras trabaja en ventas de Christian Dior tras salir de Runway.

Ambos se sitúan cercanos al entorno de Priestly, pero en una determinada ocasión Emily tratará de vengarse de ella tratando de que su pareja compre el grupo editorial de la revista para que ella la dirija. Tampoco pasan desapercibidos los guiños a su excéntrica mansión en el lago Como de Milán y su vida en el país transalpino, donde muchos han visto un guiño a su ostentosa boda celebrada en Venecia.

Justin Theroux y Emily Blunt en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' en Milán. GC Images

Los rumores de que Bezos iba a adquirir Condé Nast, el grupo editorial de revistas como Vogue, GQ o Vanity Fair, han sido constantes en los últimos años. A pesar de que la propia Lauren Sánchez lo negó en una entrevista con The New York Times con un “ojalá”.

También han negado cualquier relación entre Bezos-Sánchez y la pareja que se caricaturiza en la cinta. De hecho, una representante de Emily Blunt aseguró a Variety que este vínculo era "absolutamente falso". Esta crítica llega además en un momento en el que Bezos y Sánchez están siendo objeto de todo tipo de críticas por ejercer de patrocinadores de la gala MET del próximo 4 de mayo, organizada como cada año por Wintour.

La promesa “incumplida” de una mayor inclusión

El mundo de la moda ha estado marcado durante muchos tiempo por unos cánones de belleza estrictos y normativos y aunque, en el último año, está volviendo a la extrema delgadez que predominaba en la década de los 90 y 2000, las propias Meryl Streep y Anne Hathaway aseguraron en la promoción de la cinta que habían tomado medidas para que esto no se reflejara en pantalla.

Según contó Streep en Harper’s Bazaar, ambas estuvieron en la Semana de la Moda de Milán y se quedaron impresionadas por la juventud de las maniquíes, pero también por su "extrema delgadez".

"Pensé que todo eso se había solucionado hacía años. Annie también se dio cuenta y fue directamente a hablar con los productores al respecto, ¡consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas!", recordó entonces Streep, quien resaltó de Hathaway que es "una mujer admirable".

No obstante, una de las críticas más repetidas en redes sociales en la película es la falta de diversidad de personas y cuerpos. Más allá de una modelo plus size en el evento ficticio de la Semana de la Moda de Milán, que es objeto de burla por la propia Miranda Priestly que lo llama “body negative” en lugar de “body positive”, no hay representación diversa.

De hecho, el humorista Caleb Hearon aparece en la cinta dando vida al segundo asistente de Preastly, al que llama despectivamente Charlie “la silla” para que no se mueva de su sitio. Además, las bromas por parte de Miranda sobre la talla “38” o de Emily sobre las que están más “rellenitas” siguen siendo una constante.

Caleb Hearon en la premiere 'El diablo viste de Prada 2'. WireImage

Del cameo de Lady Gaga a la negativa de incluir a Sydney Sweeney o Adrian Grenier

Uno de los puntos fuertes de la cinta son los importantes cameos que aparecen en ella. Podemos ver a Emily comiendo con Donatella Versace, al estilista de Zendaya, Law Roach, a modelos como Giselle Bundchen que aparecían ya en la primera película.

Pero si ha habido un cameo más que esperado es el de Lady Gaga, responsable de la canción original de la cinta, Runway, junto a Doechii. La cantante aparece haciendo de ella misma en una actuación, concedida in extremis y bajo chantaje, en el desfile de la revista en la Semana de la Moda de Milán.

De hecho, queda patente la mala relación que supuestamente tienen Gaga y el personaje de Miranda. Algo que poco tiene que ver con su vínculo real con Wintour, quien ha alabado públicamente su figura e incluso rompió el protocolo para verla entrar y actuar en la gala MET de 2019.

Los que no han estado presentes en la cinta, más allá de los rumores, han sido Sydney Sweeney, en teoría cortada del metraje final de la película, y Adrian Grenier, quien no ha vuelto a encarnar a Nate, el exnovio de Andy en esta secuela por "falta de tiempo", según Frankel.