La Aemet avisa de un puente de mayo pasado por agua: lluvia y tormentas en estas zonas

Llega el puente de mayo. Tres días de descanso muy deseados por multitud de personas, ya que el 1 de mayo, Día del Trabajador, es el primer festivo nacional desde el Viernes Santo, que ya queda muy lejano. Al caer en viernes, se convierte en la mejor excusa para hacer una escapada o simplemente descansar.

En estas jornadas de descanso es habitual preguntarse por el tiempo, sobre todo si vas a viajar. En este sentido, las noticias no son del todo buenas: la Aemet avisa de la llegada de precipitaciones y tormentas a partir de mañana, justo el día festivo, y que se extenderán a lo largo de la península desde el sábado.

El tiempo está siendo más inestable en los últimos días, con tormentas y rachas de viento especialmente intensas que han provocado la activación de avisos naranjas y amarillos.

En el caso del puente de mayo, el mal tiempo se debe a una vaguada cuyos efectos se van a notar en buena parte del país. No significa que vayas a estar con el paraguas desde el viernes hasta el domingo, sin descanso, pero sí que se esperan precipitaciones generalizadas, sobre todo por las tardes, cuando podrían ser tormentosas.

La jornada de hoy jueves estará marcada por los cielos despejados en todo el país, pero a partir de mañana vuelven las lluvias. Las precipitaciones serán importantes en el tercio este y en el área cantábrica. En el resto de zonas los cielos serán despejados o nubosos, pero en todo caso sin lluvias.

El sábado será la jornada más lluviosa del puente. Lloverá en prácticamente todo el país, aunque con mayor intensidad en el este, el alto Ebro y el cantábrico oriental. Podría haber tormentas por la tarde.

El domingo las lluvias irán desapareciendo, sólo se esperan en el nordeste de la península. El último día del puente será tranquilo en el plano meteorológico.

¿Hará calor en el puente de mayo?

Además de las lluvias, es importante tener en cuenta las temperaturas que se van a registrar desde el viernes hasta el domingo.

Aquí sí que hay buenas noticias, ya que serán agradables en la mayor parte del territorio peninsular. Las máximas el viernes se quedarán alrededor de los 26ºC en Extremadura, Cataluña y Andalucía, mientras que en el resto del país se situarán entre los 19ºC y los 25ºC. El sábado y el domingo serán similares, sin que haya cambios bruscos.

Atrás quedan los días de calor veraniego en los que las temperaturas eran más propias de junio que del mes de abril, aunque hay que recordar que la Aemet espera una primavera más cálida de lo normal.