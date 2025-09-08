Sigue en directo la comparecencia de Leire Díez por el 'caso Koldo' en el Senado

La exmilitante del PSOE, Leire Díez, comparece en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado después de su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas. Síguelo en directo.
