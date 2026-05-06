Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vídeo en directo: Mónica García y Grande-Marlaska comparecen por la solicitud de la embarcación MV Hondius
Vídeos
Vídeos

Vídeo en directo: Mónica García y Grande-Marlaska comparecen por la solicitud de la embarcación MV Hondius

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerán en rueda de prensa a partir de las 13.15 h en el Complejo de la Moncloa, tras la reunión de seguimiento que ha presidido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.

Redacción HuffPost
Redacción HuffPost

Más de Vídeos

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos