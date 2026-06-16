Irene Montero cantando el cumpleaños feliz a Trump va a ser lo más comentado del día, del mes y del año

Irene Montero ha publicado un vídeo en redes sociales que no está dejando indiferente a nadie tanto de dentro como de fuera de la política. La diputada de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo le ha cantado en inglés el cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Señorías, qué celebra Europa porque Irán está celebrando que ha ganado y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio imperio romano poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria", ha dicho Montero.

Una frase en referencia a la competición que Trump montó en los jardines de la Casa Blanca y que se saldó con la primera derrota del hispanogeorgiano Ilia Topuria, que quedó desfigurado tras su pelea contra Justin Gaethje.

Ha proseguido Irene Montero preguntando de nuevo qué celebra Europa: "¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio, que hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel, que hemos parado la ocupación del Líbano?".

Como no se puede festejar nada de esto, Irene Montero se ha lanzado a comentar lo único que, según ella, puede celebrar Europa: el cumpleaños de Donald Trump. Por ello se ha dirigido directamente a Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, para cantarle a la cara el cumpleaños feliz a Donald Trump.