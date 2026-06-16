Rescatan este inimaginable tuit de Sánchez de noviembre del 2012: su huella digital vuelve a dejar a todos con la boca abierta

Si alguien decide buscar a una persona con una huella digital inacabable que tiene en su historial mensajes para absolutamente todos los contextos y situaciones, uno de los primeros nombres en los que debería pensar es en el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En todo el historia que tiene de tuits uno es capaz de encontrar mensajes inimaginables. Van desde situaciones tan concretas como la cena con sus amigos en la pizzería Luna Rosa hasta algunos que parecen casi de un visionario, como el que se compartió del año 2011 el pasado mes de febrero, en plena disputa contra Donald Trump, y destacaba la novela El poder del perro.

Luego, además, tiene otro arsenal de tuits que uno no puede ver venir, como el que ha encontrado la tuitera Maca (@jodermaca) y se ha hecho viral. "Cuando me preguntan si mi huella digital no me preocupa pero aquí el colega es presidente del gobierno de España", ha escrito. Además, en un segundo tuit ha bromeado con lo siguiente: "Si él ha podido sin borrarse la cuenta, yo podré lo que sea sin borrarme el Instagram y punto".

En ese mensaje que publicó el líder socialista un 30 de noviembre del 2012 se puede ver la cabina de un avión que iba a coger el jefe del Ejecutivo y que tenía una gran pegatina de la princesa Bella -la protagonista de la película de Disney La Bella y la Bestia- justo debajo de la ventana del piloto. "La princesa Bella a los mandos del avión. Que mejor guía? :-)", publicó Sánchez.

La publicación de Maca se ha hecho viral, como era de esperar, y en pocas horas ha superado ya las 350.000 reproducciones y ha logrado pasar la barrera de los 16.000 me gusta y de los 900 compartidos.