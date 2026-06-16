El sindicato CNT critica la Taberna Garibaldi que fundó Pablo Iglesias: "La plantilla continúa soportando jornadas de hasta 14 horas"

La hostelería es un sector complicado: lo saben los empresarios y lo saben en especial los trabajadores. La CNT Comarcal Sur (representación de la Confederación Nacional del Trabajo en el sur de Madrid) formó hace un año una sección sindical en un establecimiento hostelero de Lavapiés. Un año después, esta sección ha denunciado varias cuestiones laborales que todavía siguen sin resolverse en ese bar.

El remate es que ese bar en concreto es la Taberna Garibaldi, un icónico establecimiento también conocido porque uno de sus socios fundadores es el exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

En un comunicado hecho público este martes, la sección sindical de la CNT en la Taberna Garibaldi lamenta que tras un año de constituirse "con el objetivo de defender los derechos de la plantilla y construir un espacio de trabajo digno, democrático y coherente", la "distancia" entre "el discurso y la realidad laboral" es "insostenible".

Según el comunicado, la sección de CNT en Taberna Garibaldi ha trasladado durante este año algunas propuestas y reivindicaciones: "Entrega de cuadrantes en los plazos establecidos por convenio, implantación de un sistema de fichaje transparente, adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales a la actividad real, entrega de nóminas pendientes, definición de funciones, promoción interna, control de horas extras, planificación de actividades y eventos con la suficiente antelación y la puesta en marcha de un Protocolo frente a las Violencias Machistas, solicitado en numerosas ocasiones y todavía inexistente".

Pese a esas demandas, "la plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios organizativos sin planificación, incumplimientos reiterados de derechos laborales básicos y situaciones de trato vejatorio por parte de responsables de la empresa".

Pidieron una demanda contra Bertrand Ndongo: "La empresa ha desoído"

Uno de los aspectos que más resalta el comunicado de CNT Comarcal Sur es que la delegada sindical fue grabada durante su jornada laboral y en el centro de trabajo sin autorización por el activista de ultraderecha Bertrand Ndongo, cuya acreditación del Congreso de los Diputados le ha sido recientemente retirada para los próximos tres meses.

La sección sindical incide en que ello supuso una "petición de una demanda contra Ndongo" que la empresa "ha desoído", "y que constituye un ataque intolerable a la libertad sindical y a quienes ejercen la representación de las personas trabajadoras".

"No podemos aceptar que espacios que se reivindican como progresistas, feministas, transformadores o comprometidos con la justicia social mantengan puertas adentro dinámicas laborales que reproducen exactamente aquello que dicen combatir". "No basta con discursos, campañas o posicionamientos públicos. Los derechos laborales, el feminismo y la democracia deben ejercerse también dentro de los centros de trabajo".

La sección de CNT Comarcal Sur en Taberna Garibaldi incide en que "un año después" siguen "esperando respuesta". "Seguimos esperando hechos. La coherencia política no se mide por lo que se proclama desde un escenario o desde una red social, sino por cómo se trata a quiénes sostienen cada día el proyecto con su trabajo. La organización sindical no es el problema. El problema es que haya que organizarse para exigir derechos básicos en un espacio que presume de defenderlos".

"Seguiremos organizadas, seguiremos denunciando y seguiremos luchando hasta que la dignidad laboral deje de ser una promesa y se convierta en una realidad", zanja el escrito, al que por el momento el establecimiento no ha reaccionado públicamente.