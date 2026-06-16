Adiós a la sombrilla de toda la vida: el invento que da sombra a 4 personas y se multiplica en las playas españolas

Las costas españolas se convierten en uno de los lugares más populares en verano. Para muchos, tumbarse al sol es el plan perfecto, ansiosos por sentir cómo el calor acaricia su piel y por conseguir ese tono dorado característico de esta época del año. Sin embargo, hay quienes prefieren mantenerse a salvo de los rayos UV, buscando refugio bajo sombrillas, gorras, toallas o cualquier invento que les ayude a esquilar el sol.

La acción de colocar una sombrilla en la playa puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza: puede que el viento la haga tambalear, que el mástil no se clave o que no haya espacio suficiente si es un día concurrido. Además, su escasa cobertura deja mucho que desear, ya que apenas da sombra para dos personas. Por ello, la empresa Jobean ha lanzado un invento que promete modernizar los objetos de playa y relevar a la clásica sombrilla.

Se trata de ShadeSock, el primer toldo ultraligero inflable por el viento del mundo que se ensancha y mantiene firme gracias a un diseño patentado que atrapa el viento sin rebotarlo. Silencioso y libre de aletas, este invento es capaz de aguantar rachas de hasta 20 kilómetros por hora, además que cuenta con una estructura rotatoria de 360° que se alinea sola con la dirección del viento, eliminando los posibles reajustes manuales.

Mayor protección solar

Se instala en apenas dos o tres minutos, y con solo presenciar un par de ráfagas de viento, el toldo se infla y queda listo para cumplir con su función. Además, incorpora dos capas de material UPF 50+ que obligan a los rayos del sol a atravesar ambos paños, garantizando una protección solar superior a la habitual según explica el fabricante.

Este toldo ultraligero tiene unas dimensiones de unos 2,4 × 3 metros, suficiente para dar sombra cómodamente hasta a cuatro personas. Además, ShadeSock viene en una bolsa de transporte con doble compartimento, pensada no solo para separar las partes del toldo y el marco, sino también para guardar el resto de artículos playeros: toallas, palas, gafas de sol o un buen libro.

Con un peso de apenas 4 kilogramos y un precio de 279,99 dólares (unos 240 euros) en su web oficial y plataformas como Amazon, donde actualmente está agotado, Jobean no solo redefine la experiencia bajo el sol, sino que pretende plantear un adiós definitivo a la sombrilla tradicional. De momento ya ha conseguido atraer la atención gracias al vídeo viral de TikTok.