Más allá del "jamás, nunca": preguntas y respuestas sobre la directora de la Guardia Civil y el 'caso Leire' tras su comparecencia

"Jamás, nunca". "Nunca, jamás". El orden de los factores no altera el producto cuando el producto es la negación absoluta de Mercedes González sobre su presunto papel en el 'caso Leire'. La directora general de la Guardia Civil ha defendido ante el Senado su absoluta inocencia y su aún más absoluto respeto al instituto armado "que es mi familia, mi gente" y a las investigaciones en curso.

Su paso por la Comisión de investigación del 'caso Leire' en la Cámara Alta ha dado para un largo encontronazo con los diferentes grupos parlamentarios. Y las palabras de rechazo a cualquier potencial responsabilidad han dado para responder varias preguntas en pie desde que se conocieron los primeros detalles de la presunta trama de obstrucción a la Justicia encabezada por Santos Cerdán y Leire Díez.

Antes de que los senadores comenzasen el turno de preguntas, Mercedes González ha sentenciado no haber participado "jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa", así como tampoco haber tomado "ninguna medida contra ningún agente" de la Guardia Civil como "elemento de presión para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno, ni a nadie".

¿Se vio, entonces, con Leire Díez?

Sí, al menos dos veces, ha admitido González, que en primera instancia negó cualquier encuentro con la fontanera del PSOE. Haciendo memoria, su versión se ha ido actualizando y este martes ha rememorado haberse visto dos veces, en sendas "charlas de cafe" que duraron "no más del tiempo que dura un café". De hecho, ironizando, ha espetado que, como tal, "nunca he tenido una reunión con Leire Díez, he tomado dos té, porque yo no tomo café".

Del potencial tercer 'café' que la UCO ubica en una posición intermedia entre las dos citas que sí ha detallado la compareciente, esta asegura no recordar "nada", porque ese día y a esa hora "estaba reunida".

La primera ocasión tuvo lugar días después del 18 de septiembre de 2024, fecha en la que Leire Díez le escribe para plantearle "posibilidad de tomar un café". El encuentro tuvo lugar "en una cafetería cercana a la dirección general".

Del segundo encuentro que aparece en las agendas de Díez, tres meses después, González ha dicho no tener constancia: "Simplemente no lo recuerdo. Ese día, a esa misma hora, estaba reunida en las instalaciones de la dirección general".

Sí ha recordado los detalles del tercer momento que detallan los agentes de la UCO y que se celebró "entrados en 2025" en similares circunstancias que el primero, en una cafetería y con unas conversaciones alejadas de lo relativo a la Guardia Civil.

¿Y de qué hablaron, según González?

O de qué no, cabría preguntarse, porque la exdelegada del Gobierno en Madrid ha descartado cualquier conversación siquiera indiciaria sobre tramas o posibles represalias internas contra investigadores del cuerpo.

El primer contacto no fue personal, sino vía whatsapp, cuando González aún ejercía de delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la exmilitante socialista era la directora de Relaciones Institucionales de Correos. Entonces, Leire le mandó mensajes "relativos siempre a la situación de conflictividad laboral" que existía en la empresa pública.

El trato fue acortándose con los meses y, "tras mi nombramiento como directora de la Guardia Civil ella se puso en contacto conmigo para tomar un café". En su primer cara a cara, la versión de Mercedes González es que la 'fontanera' le trasladó "cuál era su nueva situación laboral" y su retorno al periodismo. "Fue un encuentro rápido, en el que entendí que se trataba de una solicitud laboral o para tenerme en su agenda", ha añadido en referencia a las supuestas actuaciones periodísticas como freelance de Leire.

Tras insistir en "no recordar" la potencial segunda quedada, la directora de la Benemérita ha relatado que en el tercer encuentro probado por la UCO, la conversación versó sobre la situación familiar de la exmilitante del PSOE.

Fue entonces, apunta González, cuando Díez puso encima de la mesa la posibilidad de que el agente Rubén Villalba "pudiera retornar a su último destino", una solicitud que la directora rechazó "de plano" al recordarle que el agente estaba implicado en un caso judicial, tras lo que finalizó el encuentro "inmediatamente".

"Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca me pidió ni frenar ni entorpecer ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil", ha zanjado.

¿Volvieron a hablar tras las tres conversaciones?

No en persona, sí por mensaje, ha matizado. González ha querido aclarar que tras la "charla de café" de 2025, "desde entonces, no tengo ningún tipo de encuentro con la señora Díez; jamás volví a verla".

Sí cruzaron, no obstante, algún whatsapp, reiterando lo que ya dijo en un comunicado un día después del primer informe de la UCO, si bien la dirigente del instituto armado activó el borrado automático, por lo que no recuerda el contenido.

¿Qué se decía de Mercedes González en los 'papeles de Leire'?

El nombre de la directora general de la Guardia Civil aparece en varias ocasiones en los documentos atribuidos a la 'fontanera', tales como su libreta llena de anotaciones de todo tipo. Pero también en el informe de 464 páginas que la UCO dedicó al 'caso Leire'.

En él se detallan hasta tres encuentros entre González y Díez —la compareciente se ha limitado a hablar en el Senado de dos "que recuerde"—. Pero no solo se apunta a los 'cara a cara' entre ambas, sino a frases concretas que Leire o personas de la trama dejan por escrito en diferentes whatsapps y otros mensajes.

"Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO", apunta Leire a la abogada de Koldo García. Al habla con otro abogado, en su caso el también investigado Ismael Oliver, Leire espeta "no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía".

A ella le respondió el letrado con un "a ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas". La UCO añade que tras los mensajes hallados se abrieron dos informaciones reservadas contra miembros de la UCO por posibles filtraciones, si bien se desconoce "quién lo decretó".

"Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza", comentó en otro momento Díez al capitán del cuerpo Juan Sánchez Yepes, investigado también en una causa de hidrocarburos, quien le respondió con dudas sobre la idoneidad de celebrar ese encuentro.

¿Qué pasa con las tres informaciones reservadas?

En su larga sesión en el Senado, Mercedes González ha querido salir al paso del contenido del informe de la UCO, que detalla referencias a tres informaciones reservadas. Al respecto, ha matizado que fueron no más que "dos actuaciones administrativas", ya que la restante "no llegó nunca a tener contenido".

La primera información reservada duró "apenas unas semanas", entre diciembre de 2024 y enero de 2025, y se cerró "sin ninguna responsabilidad" ni derivó en ningún expediente sancionador.

Como recuerda EFE, este procedimiento pretendía aclarar "cómo se produjo" la filtración de informaciones "absolutamente irrelevantes" sobre personas "completamente ajenas a la investigación en la que se encontraba inmerso David Sánchez". "No se tomó declaración a nadie, solo al coronel jefe de la UCO, y quedó archivada sin ninguna responsabilidad", ha apuntado.

La segunda se abrió el 12 de mayo tras la publicación en un medio de comunicación de mensajes de whatsapp entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Igualmente, González ha admitido una reunión en su despacho con teniente coronel Antonio Balas, jefe de departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la UCO el general de policía judicial y el Director Adjunto Operativo del cuerpo para mostrarles su "absoluto apoyo humano y personal". La cita profesional se produjo tras conocerse los ataques de Díez y sus amenazas para con Balas, como mando superior anticorrupción de la UCO.

"Fue un encuentro cordial, cargado de la seriedad del momento en el que expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión", ha rematado .

¿Sopesa dimitir Mercedes González? ¿Y cesarla Grande-Marlaska?

No. Ella ha insistido en haber seguido siempre un comportamiento ejemplar para con "su familia", que es la Guardia Civil y rechaza cualquier opción de paso atrás. Tampoco se lo plantea el Gobierno, que ha defendido en pleno y especialmente en la figura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de los cambios en la versión de González que ha hecho suyos el propio ministro.

"En ningún momento me dijo que tuviera una reunión con Leire donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la trama. Si hubiera habido algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación relativa a ello, conllevaría otra respuesta. Como no ha sido así, mi confianza en ese sentido es plena", apuntó Marlaska hace unos días.