El juez Calama rechaza la solicitud de Zapatero de suspender la declaración de este miércoles sobre las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de no ser interrogado mañana, miércoles, acerca de las joyas halladas en el registro de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros y por las que se le ha abierto una pieza separada.

En la resolución dictada, el juez considera que la comparecencia no implica ninguna "merma real en su derecho de defensa", ya que los hechos objeto de la declaración coinciden con los que ya forman parte del procedimiento principal. Asimismo, subraya que la pieza separada relativa a las joyas no ha incorporado nuevos hechos ni ha modificado la base fáctica de la imputación.

La representación legal de Rodríguez Zapatero había pedido la suspensión de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

No obstante, el instructor señala que, aunque la pieza separada fue abierta el pasado día 12, su contenido no añade hechos novedosos ni actuaciones independientes, sino que se limita a incorporar el acta de intervención de las joyas y la correspondiente tasación pericial que ya constaban en la causa principal.

Según expone Calama, el elemento fundamental que motivó la apertura de esta pieza separada —la incautación de bienes de valor y su posible incidencia fiscal— se produjo el pasado 19 de mayo y figura en las actuaciones desde entonces, por lo que era plenamente conocido o accesible para la defensa.

El magistrado añade que esta pieza separada responde exclusivamente a una cuestión de organización procesal ante la posible trascendencia de esos hechos en relación con delitos fiscales y de contrabando, "pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación".

Además, rechaza que exista una situación de indefensión material, dado que el investigado va a declarar sobre los mismos hechos que justificaron su citación en el procedimiento principal. También destaca que ambas comparecencias se han fijado para la misma fecha por motivos de coherencia y economía procesal.

Calama recuerda que la defensa conserva la facultad de solicitar nuevas diligencias o declaraciones complementarias si lo considera oportuno, "lo que excluye cualquier perjuicio irreparable".