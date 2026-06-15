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Vídeo en directo: España vs. Cabo Verde | Mundial 2026
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Vídeo en directo: España vs. Cabo Verde | Mundial 2026 

Escucha en directo el España vs. Cabo Verde, partido correspondiente al Grupo H del Mundial 2026 con todo el equipo de Carrusel Deportivo comandado por Dani Garrido desde Dallas y la narración de Antonio Romero desde Atlanta acompañado por Antón Meana, Javi Herráez e Ignacio Marcano.
España y Cabo Verde debutan en este Mundial y abren el grupo H. Nuestra selección luchará por llevarse la primera plaza de un grupo del que son claros favoritos.

Redacción HuffPost
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