La inteligencia de Xabi Alonso, la creatividad de Iniesta o el olfato de Villa: ¿a qué futbolista rescatarías para reforzar la selección española en el Mundial 2026?

"Hay que correr más", "Muy mal planteado", "Sin ritmo, sin abrir el campo", "Muy pobre"... son algunos de los comentarios de aficionados tras el debut de la selección española en este Mundial 2026.

El empate contra Cabo Verde ha pinchado gran parte de la ilusión por La Roja. Muchos seguidores se veían ya con la segunda estrella cosida en el pecho. Y motivos hay: la actual campeona de Europa cuenta en sus filas con grandes estrellas del fútbol como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri o Pedri. Pero este primer encuentro ha rebajado considerablemente las expectativas.

Existen, eso sí, algunos optimistas. En las últimas horas se han publicado cientos de comentarios en redes sociales que relacionan este resultado con la derrota contra Suiza en 2010. Hay paralelismos: España también empezaba como favorita y se llevó un batacazo contra un equipo aparentemente débil. Lo que ocurrió después, todo el mundo lo sabe.

No significa que vaya a suceder lo mismo. Proclamarte campeón en una Copa del Mundo es tarea complicada, sobre todo cuando hay selecciones de gran nivel como Francia, Argentina, Alemania o Inglaterra.

Pero al haberse dado esta coincidencia, es normal echar la vista atrás y recordar con nostalgia aquel equipo campeón. ¿Quién no siente añoranza al pensar en Xavi, Iniesta, Villa, Puyol, Casillas o Xabi Alonso? Fueron los mejores futbolistas del mundo en su época y se alzaron también con dos Eurocopas.

Imagina que pudieses traer a un jugador de aquel momento a la España actual. Un complemento que sirviese para mejorar esta selección y subir otro peldaño. Piensa, por ejemplo, en la creatividad de Iniesta, la inteligencia táctica de Xabi Alonso, la capacidad goleadora de Villa, la valentía de Puyol o la intensidad de Sergio Ramos.

El HuffPost te ofrece la oportunidad de repescar a una estrella de aquella selección y ponerla en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Completa el cuestionario y escoge un futbolista. El que prefieras. Estaremos atentos a tu elección.